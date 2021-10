INFLUENCER KOJEG OBOŽAVAJU MILIJUNI / Tko je prvi gej muškarac koji krasi naslovnicu Playboya? 'Ako ste ljuti jer vas napaljuje, recite to'

Influencer Bretman Rock (23) krasi najnoviju naslovnicu američkog izdanja časopisa Playboy. Radi se o povijesnom trenutku budući da je on prvi otvoreno gej muškarac koji je dobio tu čast. Na naslovnoj fotografiji nosio je korzet, najlonke, štikle i tipične dodatke po kojima su prepoznatljive Playboyeve zečice - leptir mašnu, bijele manšete te zečje uši i rep. Bretman je rođen 1998. godine na Filipinima, a nakon razvoda roditelja preselio se s majkom i sestrom na Havaje. Kao 17-godišnjak krenuo je objavljivati videoisječke na YouTubeu i ubrzo se proslavio zahvaljujući svom umijeću šminkanja. Na toj platformi trenutno ima gotovo devet milijuna pratitelja, a na Instagramu više od 17 milijuna. Časopis Time 2017. godine ga je proglasio jednim od 30 najutjecajnijih tinejdžera. Uz karijeru YouTube zvijezde i vizažista, počeo je snimati reality show na MTV-u pod imenom "Following: Bretman Rock". Njegova naslovnica naišla je na neodobravanje mnogih čitatelja koji tvrde da gej muškarci imaju dovoljno vlastitih tiskovina. "Objavljujem kako bih razljutio još heteroseksualnih muškaraca. Ako ste ljuti jer vas napaljuje, recite to", poručio je Rock hejterima na Instagramu uz fotografije iz Playboya.