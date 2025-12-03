FREEMAIL
Tko će nas predstavljati u Austriji? Ovo su izvođači koji će se boriti za pobjedu na Dori 2026.

Tko će nas predstavljati u Austriji? Ovo su izvođači koji će se boriti za pobjedu na Dori 2026.
Foto: Matija Habljak/Marko Juric/Tomislav Miletic /Pixsell/kolaž

HRT je objavio popis 24 izvođača te četiri rezerve

3.12.2025.
12:43
Hot.hr
Matija Habljak/Marko Juric/Tomislav Miletic /Pixsell/kolaž
Nakon što je ove godine na Dori pobijedio Marko Bošnjak (21), sada su konačno poznata imena izvođača koji će se natjecati na Dori 2026.

HRT je objavio popis 24 izvođača koji će pokušati izboriti pobjedu koja će im omogućiti predstavljanje Hrvatske na Eurosongu 2026. u Austriji. 

Za odlazak na bečki Eurosong tako će se boriti: Alen Đuras, Ananda, Cold Snap, Devin Juraj, Ema Bubić, Fenksta, Fran Uccelini, Irma, Ivan Sever, Jasmina Makota, Kandžija, Karolina Ilić, Lana Mandarić, Lara Demarin, grupa Lelek, Lima Len, Marko Kutlić, Noelle, Ritam Noir, Sergej Božić, Stela Rade, ToMa, Tony Sky, te Zevin odnosno Nives Cilenšek.

 

 

Poznate i četiri rezverve

Rezerve su Gabrijel Ivić, Dorian Stipčić, Gabrijela Braičić Bria i Vanessa Kralj.

 

Izvođače za Doru 2026. izabrao je HRT-ov žiri kojeg čine Tihomir Preradović - skladatelj i glazbeni producent, Denis Mujadžić Denyken - skladatelj i glazbeni producent, Ivana Kindl – pjevačica, Mia Negovetić - pjevačica, skladateljica, glasovna glumica, Monika Lelas Halambek - voditeljica i urednica na Drugom programu Hrvatskog radija, Jelena Balent - glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica te Davor Medaković - glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija. 

 

Tko će nas predstavljati u Austriji? Ovo su izvođači koji će se boriti za pobjedu na Dori 2026.