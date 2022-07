"Udala sam se rano i mlada rodila sina, no to je u Latinskoj Americi prije dvadesetak godina bilo normalno. Naravno, danas je sve drugačije i nakon lošeg braka koji sam imala promijenile su se mnoge stvari. Danas želim drugo od ljubavi, do čega su me doveli želja za uspjehom, cilj da imam svoj novac i napravim nešto od svoje karijere. Nisam željela da u život mog sina i mene uđe bilo koji muškarac, ne dok ne ‘isprobam’ više njih. Sada sam na prekretnici života i sada napokon znam što želim, a u ljubavi nikada ne možeš reći niti znati što će se i kako odigrati, no mislim da sam nakon dugo vremena traženja našla ono što sam tražila i da će to doista biti kao iz bajke o Pepeljugi - sretni do kraja života", rekla je Sofia u jednom intervjuu.