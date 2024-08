Tjelohranitelj Michaela Jacksona otkrio još jedan mogući uzrok smrti kralja popa

Američki pop glazbenik Mihael Jackson preminuo je u lipnju 2009. godine kada mu je bilo samo 50 godina, a zvijezda popa danas bi, u slučaju da je živ, navršio 66 godina. O njegovom se životu dandanas puno govori, a jedna od najtežih optužbi slavnog pjevača bila je zlostavljanje dvaju dječaka o kojima se govori u kontroverznom dokumentarcu ''Leaving Neverland''. Michaelov tjelohranitelj Bill Whitfield osvrnuo se na njegovu smrt.

Naime, Jackson je preminuo uslijed smrtonosne doze propofola, vrlo snažnog anestetika, a Bill je za The Sun izjavio što je još uvelike utjecalo na Jacksonovu smrt te je, s obzirom na to da ga je imao priliku dobro upoznati, tvrdio da su optužbe koje su Jacksonu visjele iznad glave, zasigurno netočne jer to ne može biti osoba s kojom je provodio toliko vremena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nisam želio vjerovati u to...'

Čim je upoznao Michaela, Bill je bio siguran da su sve optužbe lažne i rekao je da Michael često izgledao jako tužno.

"Bio je jako tužan. Kao i svi, čuo sam sve priče prije nego što sam počeo raditi za njega, tako da bi bilo normalno da se pitam se je li to sve istina. Pomno sam pazio na njega i na to kako je komunicirao sa svojom djecom i drugim ljudima. Nikad nisam želio vjerovati u te stvari, ali sam svakako obratio dodatnu pozornost jer ga nisam poznavao, sve dok nisam počeo raditi za njega", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Michael je 1993. godine optužen za seksualno zlostavljanje djeteta te se taj slučaj rješavao izvan građanskog suda. Više od desetljeća kasnije, točnije 2005. godine, Michaelu je suđeno zbog daljnjih optužbi za seksualno zlostavljanje djece. Policija tada nije uspjela pronaći nikakve dokaze pa je glazbena zvijezda oslobođena optužbi.

Nakon četveromjesečnog suđenja, Michael se počeo udaljavati od očiju javnosti, provodeći većinu vremena na ranču Neverland, a nakon što je nekoliko godina bio udaljen od svijeta glazbe, najavio je veliku povratničku turneju, "This Is It", 2009. godine. Nažalost, nikada nije uspio odraditi tu turneju. Njegov tjelohranitelj Bill vjeruje da je stres igrao veliku ulogu u njegovoj smrti.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Jakna Michaela Jacksna iz '84., gitara Noela Gallaghera, ukosnica Amy Winehouse: Sve na dražbi! Evo po kojim cijenama

Tekst se nastavlja ispod oglasa