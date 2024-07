Brojne poznate pokojne zvijezde puno zarađuju i nakon smrti zahvaljujući autorskim pravima i ostalim izvorima zarade. Prema Forbesovoj ljestvici, među osam najbolje plaćenih poznatih pokojnika u 2023. godini nalaze se: Michael Jackson, Elvis Presley, Ray Manzarek, Dr. Seuss, Charles M. Schulz, Prince, Whitney Houston, John Lennon, Bob Marley te Bing Crosby.

Foto: Marko Picek/PIXSELL

Američki pop glazbenik Michael Jackson preminuo je 2009. u Los Angelesu u 50. godini od srčanog zastoja. U 2023. godini ostvario je najveći profit u iznosu od 115 milijuna dolara.

Foto: ©guliver images/Wenn

Za ogromnu zaradu djelomično je zaslužan njegov mjuzikl "MJ: The Musical", koji mu je u prošloj godini donio svotu od 85 milijuna dolara.

Drugo mjesto zauzeo je glazbenik Elvis Presley, koji je zaradio 100 milijuna dolara.

Foto: Profimedia

Na trećem mjestu nalazi se Ray Manzarek, bivši klavijaturist rock grupe "Doors", koji je preminuo 2013. u 74. godini. Ray je lani zaradio 45 milijuna dolara.

Slijedi književnik Dr. Seuss koji je uspio zaraditi 40 milijuna dolara u 2023. godini.

Foto: Profimedia

Seuss je u Europi najpoznatiji po knjizi "Kako je Grinch ukrao Božić". Bio je američki pisac knjiga za djecu i crtač stripova. Preminuo je 1991. godine.

Peto mjesto dijele tri zvijezde

Peto mjesto zauzeli su ilustrator Charles M. Schulz, glazbenik Prince te pjevačica Whitney Houston. Svatko od njih zaradio je po 30 milijuna dolara.

Ilustrator Charles M. Schulz bio je autor stripa "Peanuts" u kojem se pojavljuju njegova dva najpoznatija lika, Charlie Brown i Snoopy.

Foto: Profimedia

Glazbena legenda Prince Rogers Nelson, poznatiji kao Prince, preminuo je 2016. godine u svojoj kući u Paisley Parku u Minnesoti u 57. godini zbog predoziranja fentanilom. Prince je ostavio trag na glazbenoj sceni zahvaljujući brojnim hitovima poput "Purple Rain", "Call My Name", "When doves Cry", "Little Red Corvette" i drugim.

Whitney Houston preminula je 2012. godine u Beverly Hillsu zbog predoziranja drogom.

Foto: Profimedia Whitney Houston

Postala je svjetska glazbena zvijezda već s izdavanjem svog prvog albuma naziva "Whitney".

Na zadnjem mjestu nalazi se Bing Crosby

Na šestom mjestu nalazi se John Lennon, bivši član "Beatlesa", koji je zaradio 22 milijuna dolara. John je ubijen 8. prosinca 1980. godine ispred zgrade Dakota u New Yorku nedugo nakon što je završio novi album "Double Fantasy".

Sedmo mjesto zauzeo je glazbenik Bob Marley, zaradivši 16 milijuna dolara u prethodnoj godini.

Foto: Profimedia Godine 1972. Marley je upoznao učitelja likovnog po imenu Keith Baugh u Londonu. Dok je s njim razgovarao, Marley se požalio da britanske radio postaje ne puštaju njegove pjesme te da si ne može priuštiti kartu za avion za Jamajku. Baugh, koji je predavao u školi Peckham Manor u južnom Londonu, rekao je da bi sviranje za njegove učenike moglo biti dobar reklamni trik. Ubrzo nakon toga Marley se pojavio u školi s Jonnyjem Nashom, američkim soul pjevačem, koji je u to vrijeme bio veća zvijezda. Svjedoci su ispričali za BBC kako su, u vrijeme ručka, odsvirali 45-minutni set za zbunjene učenike, a zatim su odgovarali na pitanja djece i svih impresioniranih njihovom svirkom.

Na osmom mjestu nalazi se glazbenik i glumac Bing Crosby sa zaradom od 14 milijuna dolara u 2023. godini.

Foto: Profimedia

Svjetsku popularnost Crosby je stekao u filmovima "Carski valcer" i "Najveći pjevač Amerike".

