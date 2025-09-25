Tina Šegetin otkriva tajnu vitke linije i planira li ponovno pod nož: 'Ne pazim na prehranu'

Tina Šegetin, bivša kandidatkinja Big Brothera, ljetni je odmor provela na Pelješcu, a nakratko je pobjegla i do sunčane Grčke. Uživa u životu, a svoju svakodnevicu i ljetne trenutke redovito dijeli sa svojim brojnim pratiteljima na društvenim mrežama.

Uvijek dotjerana, Tina ne skriva da se podvrgnula estetskoj operaciji grudi, a nama je otkrila sve o njezi kože, kako održava vitku liniju te razmišlja li o još kojoj estetskoj korekciji.

Na društvenoj mreži objavili ste fotografije s mora. Gdje ste bili? Kako vam je bilo?

Započela sam svoje putovanje odlaskom u obiteljsku kuću na Pelješcu, a kasnije sam produžila do Grčke na nekoliko dana, gdje sam se odlično zabavila u društvu svojih prijateljica.

Birate li svako ljeto isto mjesto za odmor ili volite svake godine otkrivati neku novu destinaciju?

U obiteljsku kuću odlazim svakog ljeta na nekoliko dana – to mi je postala tradicija. No, destinacije uglavnom mijenjam svake godine jer sam avanturističkog duha i volim istraživati nova mjesta.

Je li za vas ljeto gotovo ili planirate posjetiti još neku ljetnu destinaciju?

Meni je ljeto cijeli život, ja sam dijete s mora tako da ljetovanje i kada stane ne prestaje.

Volite li se pržiti na suncu ili ste više od onih koji bježe u hlad?

Sunce i ja, prijatelja dva. Volim sunce, ali smatram da mu se treba izlagati umjereno – njegov vitamin D ne može se usporediti ni s jednim suplementom.

Kako održavate svoju kožu ljeti?

Kožu njegujem redovito i hidratiziram. Neizostavan proizvod mi je mineralna voda za lice, a obavezno koristim i kremu sa zaštitnim faktorom (SPF).

Što se sve može naći u vašoj torbi za plažu?

Osim ručnika i sunčanih naočala, uvijek imam SPF kremu, vodu u spreju za lice, bocu vode, knjigu i poneki lagani snack.

Pazite li na prehranu tijekom odmora na moru ili si priuštite što god želite jesti? Kako održavate vitku liniju, vježbate li?

Na prehranu nikad nisam pazila, pa tako ne pazim ni sada. Preferiram mediteranski način prehrane i redovito vježbam, tako da nemam problema. Za sada je linija u najboljem redu.

Poznato je da ste se podvrgnuli estetskoj operaciji grudi. Planirate li možda neku operaciju u budućnosti?

Da, imala sam estetsko povećanje grudi i ne planiram više ići pod nož. Jednom je bilo dovoljno.

