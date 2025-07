Big Brother Violeta: 'Djeci je zanimljivo da su im se roditelji upoznali na tako neobičan način'

Prije gotovo dva desetljeća ušla je u kuću Big Brothera iz čiste znatiželje, a izašla – s ljubavlju života. Violeta Kekezović (39) tada je osvojila simpatije gledatelja, a upravo pod budnim okom kamera dogodilo se ono što nije mogla ni zamisliti – upoznala je svog budućeg supruga Nikšu (44). Danas, godinama kasnije, iza nje je brak pun povjerenja, dvoje djece, uspješna karijera u beauty industriji i život u Splitu koji je odavno prestao biti samo privremena adresa. No kako danas gleda na to medijsko iskustvo koje joj je obilježilo život? Što kaže kad joj djeca spomenu da su im se roditelji upoznali na televiziji? I što bi poručila mlađoj sebi koja je jednom davno zakoračila pred kamere? Violeta je otkrila u intervjuu za Net.hr.

Kako danas gledate na svoje iskustvo u Big Brotheru nakon svih ovih godina?

S odmakom mogu reći da je to bilo jedno posebno, neponovljivo životno iskustvo. Ušla sam iz znatiželje, a izašla s pričom koju ću jednog dana pričati unucima. Bilo je izazovno, ali me oblikovalo i otvorilo mi neka vrata koja možda nikada ne bih otvorila.





Koliko vam je slava nakon showa pomogla ili odmogla u privatnom životu? Prepoznaju li vas ljudi još uvijek na ulici?

Iskreno, sve ima svoje prednosti i nedostatke. Bilo je lijepih trenutaka, ali i onih kada bih voljela ostati anonimna. Ljudi me i danas ponekad prepoznaju, osobito oni koji su pratili tu sezonu. No, danas me više prepoznaju po poslu, nego po televiziji - što mi jako odgovara.

Kako vaša djeca danas gledaju na činjenicu da su im se roditelji upoznali u reality showu?

Njima je to jako simpatično! Mislim da im je zanimljivo i lijepo znati da su njihovi roditelji imali tako neobičan početak.

Jeste li i dalje u kontaktu s nekim iz sezone?

Jesam, s nekima se povremeno čujem ili sretnem, osobito kad su neka događanja ili komuniciramo preko društvenih mreža. S godinama se život svima promijeni, ali ostaje jedna posebna povezanost jer smo zajedno prošli kroz nešto vrlo intenzivno.





Godinama imate svoj beauty studio. Možete li nam reći nešto više o svom poslu?

Da, moj studio ‘Violeta Beauty’ je moja velika ljubav. Specijalizirana sam za beauty, bridal i fashion make-up, i radim to već više od 15 godina. Volim raditi s klijenticama, posebno u važnim životnim trenucima, poput vjenčanja. Najljepše je kad žena izađe iz studija, pršti od samopouzdanja i s osmijehom na licu.

Već više od deset godina živite u Splitu. Možemo li sada reći da ste već prava Splićanka ili?

Mislim da možemo! Split mi je postao pravi dom - ovdje sam izgradila obitelj, posao, stekla prijatelje… Volim dalmatinski duh, more, sunce i tu posebnu energiju grada. Iako sam rodom iz Rijeke, mislim da sam kroz godine uspjela spojiti ta dva mentaliteta i drago mi je zbog toga.





Kako biste opisali brak s Nikšom nakon svih ovih godina? Koja je tajna dugovječnosti kada je riječ o ljubavi?

Naš brak je prošao sve faze - od euforije do svakodnevnih izazova. I dalje smo tim. Tajna? Poštovanje, komunikacija i humor. Ne odustajemo jedno od drugog ni kad je teško, a trudimo se uvijek naći vrijeme jedno za drugo, koliko god obaveza bilo.

Što biste savjetovali mlađoj sebi iz doba Big Brothera?

Rekla bih joj: “Budi nježnija prema sebi i ne moraš svima dokazivati da si jaka.” Sve dođe u svoje vrijeme, a najvažnije je ostati vjeran sebi - i kad si pred kamerama, i kad si sam sa sobom.

POGLEDAJTE VIDEO: Još jedna domaća reality ljubav koja je zaživjela!