Tin Mlivić: 'Negativno me komentiraju ljudi koji sjede u šupi i jedu paštetu. Ja sam uspio'

Tin Mlivić bio je anonimni učenik sve dok nije stao pred kamere popularnog RTL-ovog showa Tri, dva, jedan – Kuhaj! U tom kulinarskom natjecanju pokazao je ne samo talent za kuhanje, već i karizmu koja je osvojila publiku. Iako mu je sudjelovanje donijelo pet minuta slave, njegov pravi životni put tek je započeo nakon što su se svjetla reflektora ugasila. Odlučivši potražiti bolju budućnost izvan granica Hrvatske, ovaj mladić se preselio u Hamburg. Kao mnogi koji odlaze iz domovine, suočio se s teškim počecima – isprva je radio manje poželjne poslove kako bi stvorio novi život. Međutim, upornost, ambicija i vještine koje je razvijao kroz godine dovele su ga do poslovnog uspjeha.

Korak po korak, uspinjao se po ljestvici uspjeha, a njegova marljivost konačno se isplatila. Danas je vlasnik uspješne tvrtke u Hamburgu s čak 60 zaposlenih. Sada, kada je financijski osiguran, Tin uživa u životu punim plućima. Svaki slobodni trenutak koristi za putovanja s prijateljima po najatraktivnijim svjetskim destinacijama. Osim putovanja, ima i strast prema luksuznim, brendiranim odjevnim komadima, pa se često može vidjeti kako nosi skupocjene modne dodatke.

Prije pet godina napustili ste Hrvatsku i započeli život u Njemačkoj. Kako je izgledao početak?

'Točno. U lipnju 2019. godine napravio sam lažan Facebook profil jer sam u to vrijeme sudjelovao u raznim reality showovima u Hrvatskoj i Srbiji. Iskreno, zbog popularnosti bilo mi je teško hodati po ulici. U to vrijeme završio sam srednju školu, a nositi se sa svime bilo mi je jako teško. Tada je umrla moja najdraža osoba na svijetu – baka koja me odgojila. Shvatio sam da u Hrvatskoj nema perspektive, ali sramio sam se to priznati. Kreirao sam lažan Facebook profil i pronašao posao u jednoj privatnoj bolnici u Hamburgu. Odmah sam kupio autobusnu kartu i krenuo za Hamburg. Do tada nisam ni znao gdje je taj grad. Znao sam samo da mi treba nešto novo. Na Balkanu me više ništa, osim prijatelja, nije vezalo. Koliko god volim svoje prijatelje – oni neće plaćati moje račune.'

Što ste točno radili kada ste došli?

'Kao što sam spomenuo u prethodnom odgovoru, radio sam kao pomoćni radnik na intenzivnoj njezi. U to vrijeme naučio sam njemački jezik, iako nikada nisam kročio u školu. Nakon što sam položio ispit B2, automatski mi je priznata diploma i počeo sam se dalje usavršavati. Završio sam sve što je bilo moguće završiti, a od prvog dana san mi je bio otvoriti vlastitu firmu. Nedugo nakon toga dao sam intervju za jedan hrvatski magazin u kojem sam rekao da bih volio imati privatne odjele intenzivne njege, i to se ostvarilo.'

Kada i kako je došlo do napretka u poslu?

'Prošle godine otvorio sam prvu firmu, ali ljudi s kojima sam tada surađivao radili su loše stvari iza mojih leđa, pa sam se odlučio odvojiti. Nakon toga sam otvorio svoju firmu i danas imam više od 60 zaposlenih, ali tu neću stati. Cilj mi je do kraja 2025. godine imati 120 radnika i još najmanje dva odjela intenzivne njege u Hamburgu i okolici.'

Čime se točno bavi vaša firma?

'ZEN Intensiv- und Beatmungspflege, kao što i ime kaže, fokusirana je na intenzivnu njegu izvan bolnice. Naši korisnici su uglavnom u budnim komama s teškim neurološkim i respiratornim oštećenjima. Većinom su cijelo vrijeme na respiratorima, priključeni na trahealkanilu. Hrane se preko sonde i nisu svjesni ničega. Mi smo tu da se 24 sata dnevno skrbimo o njima. Svaka soba opremljena je aparatima kao i bolnička, ali su oni manji i prilagođeni za korištenje izvan bolnice.'

Dakle, danas imate 60 zaposlenika?

'Tako je. Firma ZEN Intensiv- und Beatmungspflege broji više od 60 zaposlenih i na to sam najponosniji. Mnogi su rekli da nikad neću uspjeti, da sam razmaženi i bahati klinac koji ne zna ništa raditi osim družiti se sa djevojkama sumnjivog morala. Sve sam ih demantirao. Iako mi to nikad nije bila namjera, jer me ne zanimaju lažne priče. Tijekom fakulteta i raznih usavršavanja ljudi su mi često podmetali noge, ali nikada se nisam osvrnuo.'

Kakav ste šef?

'Malo mi je čudno govoriti o sebi, ali reći ću samo da su moji radnici jedni od najbolje plaćenih u Hamburgu, da dolaze i odlaze s osmijehom na licu. Uvijek sam tu za njih i trudim se da nam svima bude lijepo. Mislim da luđeg šefa nisu imali. Strog sam, ali pravedan. Na kraju krajeva, svi mi radimo za novac. Ne očekujem ništa više od onoga što je potpisano u ugovoru, ali jako cijenim kada se moji radnici trude. Presretan sam što im toliko stalo do posla. Razumijevanje postoji s obje strane, i to je najvažnije.'

Kako se nosite s negativnim komentarima? Je li ih bilo kada ste otvorili firmu?

'Ne nosim se jer me ne pogađaju. Avion i kamion se ne parkiraju u istu garažu. Bilo ih je, ali meni to izaziva smijeh. Nitko se ne može usporediti sa mnom jer ono što ja ostvarim u jednom danu, neki ljudi neće u cijelom životu. To je tužna činjenica. Uspjeh i ljepota se nikada ne opraštaju. Često se susrećem s predrasudama, ali to je moja svakodnevica i ne pogađa me.'

Postoji li nešto što nikada ne biste mogli raditi?

'Čišćenje. Obožavam kuhati, ali mrzim pospremanje nakon kuhanja. Zbog toga imam osobu koja se brine o mom kućanstvu i o psima kada nisu sa mnom. Svaka čast svakome, ali to nije za mene.'

Kako ste uspjeli u tako kratkom periodu kupiti nekretninu u Njemačkoj?

'Mislite na prvi stan? Uz puno truda i rada – sve se može. Tajna je u vjeri u sebe. Za one koji pričaju svašta o meni mogu samo reći da mi ih je žao, umjesto da preuzmu svoj život u svoje ruke, oni gledaju što ja radim. Vjerojatno sjede u nekoj šupi s vlagom, jedu paštetu i komentiraju mene. Tužno, ali istinito. Dok oni to rade, ja napredujem sve više i uživam u životu jer život je igra – ili si igrač ili si igračka. Ja sam odlučio da u svom životu, i privatnom i poslovnom, ja budem taj koji postavlja pravila.'

Puno novca trošite i na brendiranu odjeću...

'Veliki sam ljubitelj markirane odjeće. Obožavam se probuditi, otići u neku popularnu trgovinu, popiti čašu ili dvije šampanjca i počastiti se nekim dobrim komadom odjeće. To su sitnice, ali uljepšavaju trenutak. Christian Dior i Louis Vuitton su moji omiljeni brendovi. Čak su i neki komadi namještaja u stanu Louis Vuitton.'

Koji je najskuplji komad u vašem ormaru?

'Različiti modeli satova i narukvica.'

Kako provodite slobodno vrijeme?

'Slobodno vrijeme provodim s dragim i bliskim osobama na raznim destinacijama, u najskupljim hotelima i restoranima, te sa svoja dva psa, Zenom i Guccijem. To su moja dva francuska buldoga, po Zen je i firma dobila ime. Kada je riječ o prijateljima s kojima provodim vrijeme moram naglasiti da imam prijatelje u svim sferama – od doktora, preko političara, do javnih osoba i anonimnih ljudi. Meni nije bitno čime se moji prijatelji bave. Dakle, ako je moja prijateljica prostitutka – neka bude najskuplja. Ako je moj prijatelj doktor – neka bude direktor klinike. Ako je vozač kamiona – neka bude sretan s onim što radi i neka ima ambiciju. Meni je važno kakvi su ljudi prema meni. Vjerujem da, ako se okružite milijunašima, i vi ćete postati jedan od njih. Ja sam vam najbolji primjer za to.'

