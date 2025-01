Bivši reality zvijezda i poduzetnik Tin Mlivić (27) odlučio je otvoriti najteže poglavlje svog života – ono obilježeno nasiljem i strahom. U razgovoru za Net.hr podijelio je bolna sjećanja na djetinjstvo ispunjeno zlostavljanjem. Opisao je kako ga je majka psihički i fizički zlostavljala, zaključavala u mračne prostorije i ostavljala u potpunoj izolaciji. Njegova agonija trajala je sve dok učiteljica nije prepoznala znakove nasilja i prijavila slučaj nadležnim službama. Tada je vraćen baki i djedu, koji su mu pružili ljubav i sigurnost, dok je s roditeljima trajno prekinuo svaki kontakt.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako biste opisali svoje najranije sjećanje na djetinjstvo?

Opisao bih to razdoblje kao doba neizmjerne ljubavi koju su mi baka i djed pružili. Bilo je razigrano i bezbrižno. Sjećam se da su se svi oko mene trudili kako mi ništa ne bi nedostajalo.

Kakvu su ulogu u vašem životu imali baka i djed?

Moja baka i djed bili su mi sve na svijetu i trudili su se pružiti mi sve što su mogli. Na to sam najponosniji i najsretniji. Moja baka bila je osoba koja je svoj život od mog rođenja posvetila meni. Za nju sam bio početak i kraj, nitko i ništa nije moglo doći ni blizu te ljubavi. To je bio najčvršći oblik ljubavi koja postoji – neraskidiva veza. Danas su oni anđeli koji bdiju nadamnom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sjećate li se trenutka kada ste prvi put shvatili da se vaše djetinjstvo razlikuje od djetinjstva drugih ljudi?

Sjećam se, kako ne bih. Prvog dana osnovne škole po mene je došao moj djed, dok su po drugu djecu dolazili majka i otac. Tada sam prvi put shvatio da je kod mene nešto drugačije.

Jeste li ikada pokušali saznati više o braći i sestrama za koje ne znate?

Nisam pokušao, niti me zanimaju. Mi nismo i nikada nećemo biti obitelj. Kao što sam već naglasio, za mene obitelj ne znači DNK ili krvno srodstvo. Danas svatko može imati dijete, ali to ne znači da je svatko zbog toga roditelj.

Možete li opisati situacije u kojima ste bili zlostavljani? Kako ste se nosili s tim trenucima?

S roditeljima sam živio od svoje sedme do osme godine života, točnije deset mjeseci. Tada su u školi otkrili da sam zlostavljan i sve prijavili Centru za socijalnu skrb. Svih tih deset mjeseci bilo je katastrofalno za mene. Od toga da nisam smio jesti za stolom, do toga da mi je vlastita krv kapala u hranu koju sam morao jesti, inače bih dobio još više batina. Bio sam zatvaran u mračne prostorije. Tada mi je bilo jako teško, posebno nakon tog razdoblja. Molio sam se Bogu svaki dan da netko otkrije što se događa i da me spasi. To je na kraju bila moja učiteljica Snježana, kojoj sam neizmjerno zahvalan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoji li neki poseban trenutak ili događaj koji vam je ostao urezan u sjećanju?

Ta osoba se ne može nazvati majkom. Sve što je radila bilo je odvratno, jednako kao i činjenica da se sada pokušava oprati od svojih postupaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li netko u vašoj obitelji znao za nasilje koje ste trpjeli? Kako su reagirali, ako uopće jesu?

Baka i djed su me, nakon razgovora s učiteljicom, skinuli kako bih se okupao. Tada su vidjeli tijelo djeteta puno ožiljaka, od kojih neki postoje i danas.

Je li istina i da vam se majka nedavno javila i pokušala od vas izvući novac?

Ne, javila se žena koja me rodila, ali nije bila majka. Da, javila se u nekoliko medijskih kuća i tražila da im da izjavu u zamjenu za novac, kao što je to činila i prije nekoliko godina. Upravo zbog toga neću pristati na suočavanje pred kamerama, jer ne želim da itko, a najmanje ona, zarađuje na meni. Ja sam financijski stabilan i nikada ne bih uzeo novac za tako nešto, ali ona nema što jesti i prisiljena je na takve stvari. Ne želim joj dati zadovoljstvo da me vidi, a kamoli da razgovara sa mnom. Pročitao sam tolike gadosti o baki i djedu, kao i o sebi. Obećajem, sve će biti naplaćeno. Tuga, jad i čemer. Zanimljivo je kako nitko njihova imena nije spomenuo, već su se sami javili medijima. Da nije tužno, bilo bi smiješno.

Jeste li ikada potražili psihološku pomoć?

Istina je, nakon tog razdoblja dugo sam išao kod psihologa kako bih prestao mokriti u krevet i kako bih mogao spavati u mračnoj sobi, jer sam se jako bojao. No, na to sam jako ponosan i smatram da u tome nema ničeg nenormalnog. Ako je pomoć potrebna, mora se potražiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U Saboru prate RTL: 'U trendu su Sjene prošlosti'