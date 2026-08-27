Tihana Harapin Zalepugin o novoj ljubavi: 'Bože sačuvaj. Nikako u ovom trenutku'

Tihana Harapin Zalepugin 28. kolovoza puni 75 godina. Modna agentica rođendan će obilježiti bez velike proslave, uz drage ljude i obavezno čokoladni kolač koji, vjeruje se, donosi sreću. Iza nje su desetljeća u modi, velika ljubav sa Sašom Zalepuginom i život koji se posljednjih godina promijenio iz temelja. Danas kaže da najviše voli biti sama sa sobom, ali istodobno ne prestaje raditi, putovati, fotografirati i veseliti se novim iskustvima. S Tihanom smo uoči 75. rođendana razgovarali koja joj je rođendanska želja, kako joj je izgledalo ljeto, ali i zašto joj nova ljubav, barem zasad, nikako nije na pameti.

Bliži se vaš 75. rođendan, kako ćete slaviti?

Ne znam koliko ću slaviti, ali u svakom slučaju ću ga obilježiti sama sa sobom. Međutim, dogodila se jedna zanimljiva situacija i taj dan je poznata revija Riječke stepenice. Ivana Delač mi je poslala pozivnicu i rekla sam joj da ću doći ako mi osigura prijevoz da ne moram tražiti parkiranje. Tako da imam priliku obilježiti rođendan u društvu dragih ljudi koji su iz mog posla.

Inače preferirate velika slavlja ili više volite intimnije proslave?

Saša i ja smo dosta intimno slavili i obilježavali naše godišnjice. Imali smo malo veću proslavu za 30. obljetnicu braka s našim najbližima i ljudima koji su bili na našoj svadbi, ali u zadnje vrijeme voljeli smo da smo sami nas dvoje. Otkad nema Saše u tišini obilježim Božić, Novu godinu, Uskrs i svoj rođendan. Ne volim velike proslave i nekako najviše volim biti sama sa sobom.

Foto: Privatna arhiva

Koja je vaša rođendansku želju?

Najveća želja mi je da smo odradili sve toplinske valove. Da su iza nas i da će vrijeme biti stabilnije i podnošljivije kada se vratim u Zagreb.

Volite li si i nešto darovati za rođendan?

Pa stalno si nešto poklanjam. (smijeh). Volim uspjeh ili neuspjeh, poraz ili pobjedu obilježiti darom. Najčešće su to sitnice, nešto što će me sjećati na taj trenutak ili tu situaciju. Šetala sam jutros po Opatiji i promatrala čime ću se razveseliti, ali ništa mi nije zapelo za oko, tako da ne znam hoće li biti poklon u pitanju ili samo ugodna atmosfera uz kavicu i čokoladni kolač. On je obavezan jer se navodno za rođendan mora konzumirati čokolada koja donosi sreću. Šoping će izostati, ali nadoknadit ću to kad se vratim u Zagreb.

Foto: Privatna arhiva

Možda rođendansko putovanje umjesto dara?

Već sam skoro dva mjeseca na putovanju. Bila sam mjesec i pol na Hvaru kod dragih ljudi, u jednom malom mjestu između Jelse i Staroga Grada gdje sam uživala u čistoći mora, a nakon toga sam si darovala više od deset dana Opatije. A početkom godine sam sam deset dan bila u New Yorku. To je dovoljno putovanja i poklanjanja samoj sebi. Nadam se da me čeka jesen gdje ću raditi i nadoknaditi sve troškove koje sam imala.

Po povratku u Zagreb odmah je udarni tempo ili malo lakši uvod u sve poslovne obveze?

Nažalost, uvod će biti lakši jer je naša modna scena sve skromnija. Bit će malo revija, ne kako je znalo biti i čestitam svima koji uspiju organizirati revije i snimanje. Nemamo više ni modnih časopisa i kada sam otvarala svoju agenciju Talia Model prije 28 godina znalo je biti pet časopisa isključivo posvećenih modi. Sada su zavladali Internet i društvene mreže i sve se svelo na poruke preko ovog malog aparata u koji gledamo i s pomoću kojeg sada razgovaramo. Meni to nedostaje jer smo živjeli u vrijeme kad se intenzivnije radilo, ali prilagođavamo se današnjem vremenu.

Foto: Privatna arhiva

Mislite li da će se situacija poboljšati ili je ovo trend koji će se zadržati?

Mislim da je to trend koji dugo neće biti prevladan, ako ikada, pogotovo kod nas. Ne znam jesu li tiskovine postale nezanimljive ili preskupe, ne petljam se u to, ali nedostaje mi da odem na kiosk, kupim časopis i uz kavicu ga čitam. Ali nisam osoba koja živi u prošlosti i mada mi nedostaje znam da se mora ići dalje.

Rekli ste da se mora ići dalje... jeste li otvoreni za novu ljubav?

Bože sačuvaj. Nikako u ovom trenutku. A tko zna što će mi za deset godina pasti napamet. Nadam se da mi neće zatrebati takva intimnija situacija s nekom muškom osobom. Imala sam predivan život sa Sašom. Znali smo se jako dugo, a zbližili smo se točno kad je nama to trebalo i odgovaralo. I tih preko trideset godina je nezaboravno i ne bih to pokvarila s nekakvim novim odnosom koji mi trenutačno ne treba, a nadam se da mi ni neće trebati. Čak ni muške osobe ne gledam kao muškarce. Volim se fotografirati ali nikada da budem zavodnica, već da fotografijom obilježim trenutak. Volim zaustaviti ljude i zamoliti ih da me fotografiraju, pa ih malo podučio na koji način da to naprave. Fotografija me još uvijek oduševljava, premda ima ljudi koji su mi znali prigovoriti i napisati zašto se toliko fotografiram. Jer to volim i ako im smeta ne trebaju gledati moj Instagram i Facebook. Postali smo vrlo kritični, i volim kritiku koja je konstruktivna, ali ne sviđa mi se to anonimno komentiranje gdje ljudi znaju biti i bezobrazni. Imala sam jednu zdravstvenu situaciju prije tri mjeseca i tu sam vidjela da smo Saša i ja ostavili trag među ljudima i u javnosti. Imala sam toliko divnih susreta i pomoći da sam i sada vrlo emotivna kad se toga sjetim. Ako nikome ne smetate, onda ipak nije s vama nešto u redu. Dakle, neprijatelja i negativnih kritičara mora biti jer to znači da ste u životu nešto napravili kako treba.

Je li sada sve u redu sa zdravljem?

Je, i baš zato sam toliko dugo na moru. Srećom zbog tehnologije mogu raditi gdje god da jesam tako da sam i tijekom ljeta imala revije i castinge u Splitu i u Šibeniku. Sve sam to obavila, ali nisam još u punoj formi i dolazim sebi. Malo mi je bio šok jer unatrag dvije godine nisam imala svoju doktoricu i stalno sam se čudila svojim prijateljicama s joge kako stalno idu na neke preglede. I eto, došlo je da sam otišla na jedan pregled koji se malo zakomplicirao, ali dobro je. Zato idite na preglede. Čega? Svega! Od očiju do nožnog prsta, sve treba imati pod kontrolom, ali ne smijemo biti hipohondri, previše čitati i slušati o bolestima i odmah ih primjenjivati sebe. Treba imati granicu, ali i redovito ići na preglede.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva