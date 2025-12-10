Thompsonovu suprugu jedan detalj s koncerta posebno oduševio: 'Wow, premoćno'

Proteklog vikenda Arena Varaždin bila je ispunjena do posljednjeg mjesta – Marko Perković Thompson (59) održao je čak dva velika koncerta koja su ponovno okupila tisuće obožavatelja iz cijele Hrvatske i regije. Publika je uglas pjevala njegove najveće hitove, a atmosfera u dvorani bila je “na rubu euforije”.

Nakon koncertne euforije, na društvenim mrežama oglasila se i njegova supruga Sandra Perković, koja je duže vrijeme izbjegavala javnost i medija, ali posljednjih mjeseci sve češće dijeli dijelove svoje svakodnevice.

Na Facebooku je objavila nekoliko fotografija s varaždinskih koncerata te kratko poručila: “Slike koncerta u Varaždinu su premoćne! Wow!”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ljubavna priča koja je godinama bila daleko od reflektora

Iako Marko Perković Thompson već desetljećima puni dvorane i podiže publiku na noge, njegov privatni život dugo je bio čuvan od javnosti. Sa suprugom Sandrom u braku je više od dva desetljeća te su zajedno dobili i petero djece, a njihova veza započela je daleko od kamera i estradnog svijeta.

Sandra se godinama svjesno povlačila iz javnosti, rijetko se pojavljivala na događanjima i gotovo nikada nije davala intervjue. Prioritet su joj bili obitelj i miran život daleko od reflektora, dok je Thompson gradio jednu od najprepoznatljivijih glazbenih karijera u regiji.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Aktivnija nego ikad

Posljednjih mjeseci, Sandra sve češće komunicira s pratiteljima putem društvenih mreža, dijeleći obiteljske trenutke, podršku suprugu i dojmove s njegovih nastupa. Objavom iz Varaždina dala je rijedak uvid u to kako koncerti izgledaju iz njezine perspektive – ne samo kao supruge, već i kao vjerne obožavateljice.

Podsjećamo, svoju dvoransku turneju u Hrvatskoj Thompson je započeo u Osijeku, gdje je održao dva koncerta. Nakon Varaždina, Thompson će nastupati u Zadru (12. i 13. prosinca 2025., Dvorana Krešimira Ćosića) te u Zagrebu (27. prosinca 2025., Arena Zagreb).

POGLEDAJTE VIDEO: Desnica: 'Zašto nema peticije protiv migranata koji se klanjaju na Zrinjevcu'