Thompsonova supruga progovorila o povratku u domovinu pa poručila: 'Sada je Hrvatska, Amerika!'

Supruga Marka Perkovića Thompsona (59), Sandra Perković, oglasila se na svom Facebook profilu podijelivši članak o sve izraženijem trendu povratka Hrvata iz inozemstva u domovinu. Uz objavu je dodala i osobni osvrt, istaknuvši vlastito iskustvo i primjere iz svoje okoline.

“Istina! Moji roditelji su išli u Kanadu za bolji život, danas Hrvati rođeni u inozemstvu se vraćaju u Hrvatsku za bolji život. Imam puno prijatelja koji su se već doselili u Hrvatsku, a puno njih još namjerava doći. Sada je Hrvatska, Amerika!”, napisala je Sandra uz podijeljeni članak.

Njezina objava brzo je privukla pažnju pratitelja, koji su se u komentarima uključili dijeleći vlastita iskustva povratka ili planove o preseljenju u Hrvatsku.

Javio se i Simonin muž

Mnogi su se složili s porukom da se percepcija života u domovini mijenja te da Hrvatska postaje sve privlačnija opcija za one koji su rođeni ili odrasli izvan njezinih granica.

"I mi smo se vratili i ne idemo više nikud... prodisali smo kad smo se vratili", napisala je Sandri jedna pratiteljica, a u komentarima joj se javio i Stanislav Mijoković, suprug Simone Mijoković koji je poručio: "Još 2-3 god i mi se vraćamo s Božjom pomoći. Ne želim da mi djeca odrastaju u tuđini. Treba se što više ljudi vratiti u Hrvatsku jer nas je sve manje".

Zbog ljubavi došla u Hrvatsku

Sandra Perković rijetko se javno oglašava o društvenim temama, no ovom je objavom jasno poručila kako i osobno svjedoči promjenama koje, prema njezinim riječima, Hrvatsku sve češće stavljaju na kartu poželjnih mjesta za život.

Podsjećamo, iako Marko Perković Thompson već desetljećima puni dvorane i podiže publiku na noge, njegov privatni život dugo je bio čuvan od javnosti. Sa suprugom Sandrom u braku je više od dva desetljeća te su zajedno dobili i petero djece, a njihova veza godinama je čuvana daleko od kamera i estradnog svijeta.

