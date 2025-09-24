Thompsonova nećakinja otkrila detalje svog vjenčanja: 'Ovo niste očekivali'

Profesionalni plesač Ivan Jarnec i Lejdi, nećakinja Marka Perkovića Thompsona (58) proslavili su svoju ljubavnu priču nakon sedam godina veze vjenčanjem 12. rujna. Kako bi obožavateljima dočarala kako je sve izgledalo, na Instagramu je odgovarala na brojna pitanja svojih pratitelja o vjenčanju, otkrivajući detalje o njihovoj intimnoj ceremoniji.

Iako su mnogi očekivali da će se vjenčati u Dalmaciji, Lejdi je objasnila da su se odlučili za Varaždin, rodni grad njezinog supruga kako bi ispoštovali tradiciju, ali i zbog logistike i udaljenosti za goste.

Prvi ples o kojem će se još dugo pričati!

Što se tiče prvog plesa, pohvalila je Ivana, svog supruga i profesionalnog plesača koji je bio zaslužan za koreografiju, dok se ona pobrinula za promjenu vjenčanica kako bi postigla wow efekt.

Također, na pitanje kako se odlučila na kumu, priznala je da je znala tko će joj biti kuma još prije nego što je planirala brak.

Podsjetimo, kći Dražena Perkovića je Ivana Jarneca upoznala na Špancirfestu u Varaždinu, a ranije nam je otkrila da će imati i drugo slavlje u Dalmaciji, a sama priprema vjenčanja išla je glatko.

"Zanimljivo je što sam vjenčanicu odabrala među prvim stvarima kada smo krenuli organizirati. Vrlo brzo i odlučno. Probala sam par vjenčanica i kada sam nju obukla rekla sam: 'to je to'.''

