Glazbenici Terezi Kesoviji (84) u utorak je pozlilo, nakon čega je prebačena u zagrebačku bolnicu u Dubravi.

"Što je bilo? A što bi bilo? Nije bilo dobro. Ja bih najradije da se o tome ni ne piše, jer ima ljudi kojima je puno gore nego meni", poručila je Tereza za Jutarnji list.

"Ne volim bolnice, nadala sam se da ću je ovog puta izbjeći. No, nada je bila uzaludna jer mi se nakon toga ponovo zacrnilo pred očima, počela me hvatati nesvjestica, oblio me hladni znoj… Ukratko, nisam se dobro osjećala, pa su moji dragi ljudi ponovo zvali Hitnu pomoć", ispričala je glazbenica.

Kesovija trenutačno prolazi kroz detaljne pretrage, a teško podnosi i ove ljetne vrućine. Nada se da će na kraju sve biti u redu i ubrzo izaći iz bolnice.

