Best frendica Ed Sheerana, da nije pjevačica, rješavala bi zločine: Taylor slavi rođendan

Taylor Swift, punog imena Taylor Alison Swift prošla je put od skromnih početaka kao mlada country pjevačica do jedne od najpoznatijih i najuspješnijih umjetnica svih vremena. Rođena je 1989. u West Readingu u Pennsylvaniji, a u dobi od 14 godina preselila se u Nashville kako bi započela glazbenu karijeru. Njezini se fanovi nazivaju swiftijima, a zvijezda danas slavi 35. rođendan. Donosimo sedam najzanimljivijih činjenica pop zvijezdi i njezinim nevjerojatnim dostignućima.

S razlogom je dobila unisex ime

Dobila je ime Taylor kako bi odrastajući izbjegla spolnu diskriminaciju u životopisu.

Brojne nagrade

Foto: Profimedia

Dosad je izdala deset studijskih albuma, uključujući Fearless, 1989, Folklore i najnoviji, Midnights. Svi su postigli veliki uspjeh i obilježili ključne trenutke njezine karijere. Osvojila je čak 11 Grammyja, uključujući tri nagrade za Album godine – rekord koji drži kao jedina solo izvođačica. Vlasnica je 58 Guinnessovih rekorda, među kojima su: najgledaniji glazbeni video na internetu za ''Shake It Off'' i najstreamanija pjesma na Spotifyju u 24 sata za ''Look What You Made Me Do''.

Blisko prijateljstvo s Edom Sheeranom

Foto: Profimedia Ed Sheeran

Godinama je bliska prijateljica s pjevačem Edom Sheeranom. Zajedno su snimili pjesme poput ''Everything Has Changed'' i ''The Joker and The Queen''

Ima svoj kolegij na fakultetu

Foto: Instagram

Clive Davis u New Yorku nudi kolegij posvećen proučavanju njezine karijere i kulturnog utjecaja, što je pokazatelj njezina globalnog značaja.

Dobrotvorka

Foto: Profimedia Taylor Swift

Poznata je po brojnim donacijama, od pomoći nakon prirodnih katastrofa do podrške glazbenim programima u školama. Također ulaže u poboljšanje pismenosti djece širom SAD-a.

Skrivala je pupak

Foto: PIXSELL

Do 2014. godine Taylor nikada nije pokazivala pupak, čak ni dok je nosila topove koji otkrivaju trbuh u eri albuma 1989. Zbog velike pažnje medija i vrijednosti paparazzo fotografija u bikiniju, odlučila je objaviti fotografiju s obožavateljem na kojoj je pokazala pupak, kako bi smanjila senzaciju oko toga.

Da nije pjevačica bila bi…?

Foto: Profimedia Taylor Swift tijekom koncerta u Londonu

U jednom intervjuu tijekom njezine debitantske ere, Taylor je rekla da bi, da nije pjevačica, vjerojatno radila na rješavanju zločina. Novinar ju je tada upitao hoće li napisati pjesmu o tome, na što je Taylor odgovorila: ''Vjerojatno ne. Mislim da se puno ljudi ne bi moglo povezati s tim.''

