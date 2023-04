Poznata američka pjevačica Taylor Swift (33) je na turneji 'Eras Tour'.

Prije nekoliko dana je nastupala u Houstonu, gdje je doživjela malu nezgodu, a fanovi su to odmah primijetili i na društvenim mrežama podijelili nekoliko snimaka.

Pjevala s otvorenom ranom

Pjevačica je veći dio koncerta pjevala s velikom otvorenom ranom na lijevom dlanu, a fanovi su na društvenim mrežama podijelili nekoliko snimaka na kojima se vidi velika krvava rana na njezinoj ruci.

Snimili su i video koji pokazuje kako je Swift pokušavala zakrpati ranu u pauzama ranim zavojima i flasterima, ali nije uspijevala.

Pjevačica se oglasila povodom toga i napisala: "Za one koji pitaju kako sam zaradila posjeklinu na ruci, dobro sam i to je bila samo moja krivica. Spotaknula sam se na rub haljine i pala u mraku iza pozornice dok sam trčala na presvlačenje. Sve je to povezano s retrogradnim Merkurom. Ne brinite se za mene, ja sam dobro."

Prava profesionalka

Korisnici društvenih mreža su pohvalili pjevačicu zbog profesionalnosti.

"Taylor je prava profesionalka", "Rana koju je zadobila izgleda dosta bolno, a ona je svejedno odradila sjajan koncert", "Lijepo od nje što je objasnila što se dogodilo", glasili su neki komentari.