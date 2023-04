OSVETA TRAJE I DALJE / Miley Cyrus izdala novi album pod pseudonimom i opet provocira bivšeg? 'Žao mi je što si izmoren...'

Obožavatelji Miley Cyrus ovaj su tjedan glasni na društvenim mrežama jer tvrde da je pjevačica u tajnosti objavila još glazbe ove godine. riječ je o EP-u od pet pjesama pod nazivom "Down With Me", a na Spotifyu je objavljen pod imenom "Clara Pierce", čiji vokal zvuči vrlo slično Mileyinom rasponu i tonu glasa. Doduše, čim se pročuo glas o spomenutom EP-u, "Down With Me" je izbrisan sa Spotify stranice Clare Pierce. Mnoge pjesme na tom EP-u imaju stihove koji aludiraju na stvari o kojima je Miley pjevala u prošlosti, uključujući njezin razvod od glumca Liama ​​Hemswortha 2019. godine. Naime, posljednje fotografije na Instagramu također golicaju maštu, Miley je atraktivno pozirala u crnom korzetu i poslala je sarkastičnu poruku: "Žao mi je što si izmoren". U galeriji pogledajte kakvim se izdanjima i opravicama hvali Miley...