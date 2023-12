Američka pjevačica Taylor Swift (33) optužila je američku medijsku poznatu ličnost Kim Kardashian (43) da ju je psihički uništila i natjerala da se skriva tijekom njihove dugogodišnje svađe.

Psihički ju uništili

Inače, svađu je započeo Kimin bivši suprug Kanye West, koji je 2016. godine napisao pjesmu vulgarnih riječi o pjevačici te kasnije tvrdio kako je Swift pristala na referencu, no nakon što je ona to opovrgnula, Kim je objavila potajno snimljen telefonski razgovor između pjevačice i repera, piše The New York Post.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Kim Kardashian i Kanye West

Swift je priznala kako je javnost mislila da je to smrt njezine karijere.

"Niste pogriješili. Moja karijera mi je bila oduzeta. Sve zbog ilegalno snimljenog telefonskog razgovora, koji je Kim Kardashian montirala i zatim objavila kako bi sve uvjerila da sam lažljivica. To me psihički uništilo.

Preselila sam se u stranu zemlju. Godinu dana nisam napustila kuću. Bojala sam se telefonirati. Odgurnula sam većinu ljudi iz svog života jer više nikome nisam vjerovala", opisala je Swift, koja je veći dio svog albuma Reputation posvetila tome.

Žena zmija

Kasnije ju je Kim putem X-a proglasila zmijom.

"Čekaj zakonski Nacionalni dan zmija?!?!? Imaju praznike za sve, ovih dana mislim sve!", napisala je Kim za Taylor na X-u te na kraju dodala mnogo emotikona zmija, a nakon nje osvrnuli su se i mnogi drugi na tu referencu.

Taylor je mislila da će do kraja života biti proglašena zmijom, no ipak njezina karijera je napredovala, a postala je i najveća pop zvijezda. "Mislila sam da će me negativne reakcije definirati do kraja života", objasnila je Swift."

Svađa na dodjelama nagrada

Kanye je nedavno izgubio niz sponzorskih ugovora zbog svojih antisemitskih komentara, a oglasila se i Swift koja smatra da treba samo nastaviti stvarati bez obzira na okolinu.

"Ništa nije trajno. Stoga sam jako zahvalna što mogu ovo raditi na ovoj razini jer mi je to prije bilo oduzeto. Postoji jedna stvar koju sam naučila: moj odgovor na sve što se dogodi, dobro ili loše, jest da nastavim stvarati. Nastavite stvarati umjetnost. Smeće se samo iznese", objasnila je Swift.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Svađa između Taylor i Kim i Kanyea izbila je još 2009. godine, kada je tadašnja 19-godišnja Taylor bila na dodjeli MTV Video Music Awards i preuzimala nagradu za najbolji ženski video za pjesmu "You Belong with Me".

Naime, Kanye je osramotio Taylor tako što je usred njezinog govora skočio na pozornicu zgrabio joj mikrofon iz ruku i zaurlao: "Joj,Taylor, stvarno sam sretan zbog tebe, ali Beyoncé je imala jedan od najboljih videa svih vremena".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Beyonce

Kada je Beyonce osvojila nadradu Video godine za "Single Ladies", pozvala je Taylor na pozornicu i omogućila joj trenutak u središtu pozornost.

No, tu nije bio kraj napetosti. Naime, Kanye je na dodjeli VMA 2015. godine još jednom osramotio pjevačicu. "Znaš koliko su puta najavili da će mi Taylor dati nagradu jer će to donijeti više gledanosti?", izjavio je Kanye.

Taylor je kasnije rekla kako ju je njegova izjava jako naljutila jer ju je nasamo zamolio da bude s njim na pozornici jer bi mu to puno značilo, a javno je rekao da je to zbog gledanosti.

Spomenuo ju u svojoj pjesmi

Tenzije su eksplodirale u veljači 2016. godine, kada je Kanye spomenuo Taylor u stihovima svoje pjesme "Famous"

"Za sve moje kučke s južne strane koje me najbolje poznaju / Osjećam se kao da bismo se Taylor i ja možda još uvijek seksali / Zašto? Proslavio sam tu kučku", glasili su stihovi, a spot je prikazivao golu Taylor kako leži u krevetu pored njega te s nizom drugih slavnih osoba, uključujući i Kim. Kanye je tvrdio da je prije objave razgovarao s Taylor o tekstu, što je ona demantirala.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Taylor je optužila Kanyea da je lagao o tome da je tražio dopuštenje da je spominje u svojim tekstovima, a Kim je objavila djelomičnu snimku spornog poziva na kojoj se čuje kako Swift govori da joj je drago što ju je nazvao i poštovao kao prijatelj.

