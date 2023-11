Talijansko-američka glumica i model Julia Fox (33) pozirala je u toplesu za naslovnicu novog Cosmopolitana UK te žestoko osudila one koji je svode i doživljavaju tek kao seksualni objekt.

Teški trenuci s muškarcima

Fox je za Cosmopolitan istaknula kako treba slaviti žensko tijelo te se osvrnula na etiketu koja joj je zalijepljena.

"Seks je zadnja je*ena stvar koju radim s ovim tijelom", našalila se Fox. Također, izjavila je kako želi iskoristiti svoja iskustva koja je imala s muškarcima u mladosti da bi pomogla mladim ženama današnjice.

Podsjetimo, glumica je upravo objavila svoje memoare "Down the Drain" u kojima je pokazala kako joj je bilo teško te sada shvaća da je bila žrtva.

"Teško mi je se osvrnuti se na moje rane susrete s muškarcima. Isto s*anje, drugo lice… Razumijem sada kad sam bila žrtva, ali osjećati se žrtvom nikad nije dobro. Ne djeluje osnažujuće. Osjećala sam se vrlo ranjivo. Govorim to i pišem s mladim ženama na umu danas. Želim da moja opća poruka bude da uvijek možete promijeniti svoj život. Odlučite što želite učiniti, nikad nije prekasno da to promijenite.", rekla je Fox.

Pijun Kanyjeu Westu

Također, Julia je tijekom razgovora progovorila o svom kratkoj vezi s reperom Kanye Westom početkom 2022. godine, gdje je rekla da se "stalno mora opirati da je definiraju time i da joj je to već dojadilo".

"Većinu vremena dok sam u medijima, njegovo je ime tik uz moje. Iritantno je; u velikom planu mog života, to je bila milisekunda. To ne znači da ga ne volim, samo mi se to ne sviđa. Ja sam svoja osoba. Imala sam puno uspjeha, prije i poslije njega.", rekla je glumica.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Julia Fox objavila svoje memoare Down the Drain

Julia je za Cosmopolitan rekla i kako je shvatila da je "iskorištena kao pijun kako bi se Kanye osvetio svojoj bivšoj ženi Kim Kardashian.

"To je ponižavajuće. To je stvarno us*ana pozicija.", zaključila je Fox u razgovoru.

