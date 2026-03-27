Taylor Lautner i Taylor Lautner objavili da čekaju prvo dijete: Komentari su urnebesni

Glumac Taylor Lautner (34), najpoznatiji po ulozi vukodlaka Jacoba Blacka u franšizi "Sumrak", i njegova supruga Taylor Dome, koja je njegovim vjenčanjem također postala Taylor Lautner, objavili su sretnu vijest. Par čeka svoje prvo dijete, a vijest su podijelili na Instagramu uz seriju romantičnih fotografija i duhovit opis koji je oduševio obožavatelje.

Na fotografijama snimljenim u idiličnom polju, par pozira nasmijan i zagrljen, a u prvom planu su snimke ultrazvuka. Lautner nježno ljubi trudnički trbuh svoje supruge, dok oboje zrače srećom i uzbuđenjem. Upravo je opis objave postao glavna tema razgovora na internetu. "Što je bolje od dva Taylora Lautnera?", napisao je glumac, aludirajući na poznatu činjenicu da on i supruga dijele isto ime. Sada se njihova obitelj širi za trećeg člana.

Od Jacoba Blacka do obiteljskog čovjeka

Ova objava izazvala je lavinu čestitki obožavatelja i prijatelja, a mnogi su se pridružili šali o imenima. Komentari poput "Tri Taylora" i "Ako ga ne nazovete Junior, poludjet ću" preplavili su objavu. Čak se i njegov kolega iz "Sumraka", Jackson Rathbone, našalio predloživši ime "Taylor Taylor Lautner Lautner". Objava je probudila i nostalgiju među milenijalcima koji su odrasli uz filmove "Sumrak sage". Za mnoge od njih, vijest da njihovi omiljeni glumci, poput Lautnera, Roberta Pattinsona i Nikki Reed, sada osnivaju vlastite obitelji, označava simboličan kraj jedne ere.

Nakon što se na nekoliko godina povukao iz središta pozornosti kako bi se posvetio privatnom životu, Lautner se nedavno vratio glumi. Trenutno radi na novoj humorističnoj seriji "Taylor Lautner: Werewolf Hunter" za Amazon MGM Studios, u kojoj glumi fikcionaliziranu verziju sebe. Osim toga, sa suprugom vodi popularni podcast "The Squeeze", posvećen mentalnom zdravlju, u kojem otvoreno govore o svom životu.

Otvoreno o putu do roditeljstva

Par je u podcastu ranije dijelio i detalje o svom putu do trudnoće. Njegova supruga Tay otvoreno je govorila o svojim iskustvima s testiranjem plodnosti, želeći podići svijest i ohrabriti druge koji prolaze kroz slične situacije. Njihova iskrenost stvorila je duboku povezanost s publikom, koja sada s još većim veseljem slavi njihov ulazak u svijet roditeljstva.

Vijest o prinovi dolazi kao kruna njihove ljubavne priče. Par, koji je upoznala glumčeva sestra 2017. godine, vjenčao se u studenom 2022. godine. Sada, dok se obožavatelji šale hoće li i treći član obitelji nositi ime Taylor, jedno je sigurno, obitelj Lautner s nestrpljenjem iščekuje svoje novo poglavlje.

