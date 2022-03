Ljubavnu vezu s Lejlom Tarik je priznao u jednom kada je kazao kako je sa "ženom svog života te da uživa u tome". U tajnosti su odlučili sklopiti brak na Silvestrovo 2007. godine, a već nakon dva mjeseca rodio se i njihov prvi sin Arman; "Nikad u životu nisam pomišljao da ću se zaljubiti u ženu koja već ima dijete. Shvativši da je s Lejlom to – to, i da ih je imala petero, bilo bi teže, ali ne bih odustao od nje. Dino me na neki način pripremio na dolazak Armana. On mi je prvi sin", rekao je Tarik u intervjuu za Večernji list.