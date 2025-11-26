Tara Thaller raznježila sve objavom niza trenutaka s dečkom

Tara Thaller (27), glumica kazališta Komedija i pjevačica, ovih je dana privukla mnogo pozornosti na dodjeli Nagrada hrvatskog glumišta, gdje je oduševila svojim elegantnim modnim izborom, ali i pjevačkim nastupom uz glazbenika Lovru Juragu. U publici ju je bodrio njezin partner, plesač Mateo Cvenić, s kojim je započela vezu tijekom snimanja poznatog showa prije dvije godine.

Tara je u zagrebačkom HNK-u nosila dugu crnu haljinu klasičnog i profinjenog kroja, a ove je godine bila nominirana za ulogu Anne Boleyn u popularnom mjuziklu Six.

Zahvale kolegama i Six ekipi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon svečanosti, Tara se oglasila porukom zahvale.

„Velike čestitke svim dragim kolegama koji su osvojili nagrade — i, naravno, našoj Six ekipi koja je pokorila večer“, napisala je glumica, dodajući kako joj „još uvijek srce lupa od ponosa“ te da jedva čeka ponovno stati na pozornicu „sa svojim kraljicama“.

Ljubav cvjeta i dalje

Uz profesionalne uspjehe, Tara uživa i u sretnoj vezi. Objavila je niz nježnih trenutaka s Mateom Cvenićem, koje je podijelila na društvenim mrežama. Ranije je za Gloria.hr otkrila da ju je osvojio „iskrenošću, toplinom i humorom“.

„Uvijek imamo o čemu razgovarati i puno se smijemo zajedno“, rekla je, dodavši da su „kliknuli odmah na prvom susretu“. Tijekom snimanja Plesa sa zvijezdama postali su bliski prijatelji, a nakon njezine rastave od Farisa Pinje, njihovo je prijateljstvo prirodno preraslo u ljubavnu vezu.

POGLEDAJTE VIDEO:Prvi ples, rezanje torte, hvatanje buketa, a nitko se ne ženi: Hrvati luduju za lažnim svadbama