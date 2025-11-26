FREEMAIL
NAJSLAĐI PAR /

Tara Thaller raznježila sve objavom niza trenutaka s dečkom

Tara Thaller raznježila sve objavom niza trenutaka s dečkom
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Tara je zablistala na svečanosti

26.11.2025.
17:24
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
Tara Thaller (27), glumica kazališta Komedija i pjevačica, ovih je dana privukla mnogo pozornosti na dodjeli Nagrada hrvatskog glumišta, gdje je oduševila svojim elegantnim modnim izborom, ali i pjevačkim nastupom uz glazbenika Lovru Juragu. U publici ju je bodrio njezin partner, plesač Mateo Cvenić, s kojim je započela vezu tijekom snimanja poznatog showa prije dvije godine.

Tara je u zagrebačkom HNK-u nosila dugu crnu haljinu klasičnog i profinjenog kroja, a ove je godine bila nominirana za ulogu Anne Boleyn u popularnom mjuziklu Six.

Zahvale kolegama i Six ekipi

Nakon svečanosti, Tara se oglasila porukom zahvale.

„Velike čestitke svim dragim kolegama koji su osvojili nagrade — i, naravno, našoj Six ekipi koja je pokorila večer“, napisala je glumica, dodajući kako joj „još uvijek srce lupa od ponosa“ te da jedva čeka ponovno stati na pozornicu „sa svojim kraljicama“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TARA THALLER (@tara.thaller)

Ljubav cvjeta i dalje

Uz profesionalne uspjehe, Tara uživa i u sretnoj vezi. Objavila je niz nježnih trenutaka s Mateom Cvenićem, koje je podijelila na društvenim mrežama. Ranije je za Gloria.hr otkrila da ju je osvojio „iskrenošću, toplinom i humorom“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TARA THALLER (@tara.thaller)

„Uvijek imamo o čemu razgovarati i puno se smijemo zajedno“, rekla je, dodavši da su „kliknuli odmah na prvom susretu“. Tijekom snimanja Plesa sa zvijezdama postali su bliski prijatelji, a nakon njezine rastave od Farisa Pinje, njihovo je prijateljstvo prirodno preraslo u ljubavnu vezu.

POGLEDAJTE VIDEO:Prvi ples, rezanje torte, hvatanje buketa, a nitko se ne ženi: Hrvati luduju za lažnim svadbama

Tara ThallerDečko
