Interes za srpskom pjevačicom Tanjom Savić (36) strelovito je narastao otkad su je počeli viđati u društvu gradonačelnike Banje Luke Draška Stanivukovića. Par nikad nije službeno potvrdio svoju vezu, koju su, navodno, u međuvremenu i raskinuli pa se pomirili.

Pjevačica je trudna?

Srpski mediji raspisali su se i o navodnoj trudnoći 36-godišnje pjevačice, koja već ima dvoje djece s bivšim mužem, detalje je iznijela žena koja radi u ljekarni, a od koje je navodno Tanja Savić kupila test za trudnoću.

"Bio je baš miran dan, nisam imala posla. U jednom trenutku ušla je Tanja i kupila test za rano utvrđivanje trudnoće, ali ne mora značiti da ga je kupila sebi, a što i da ga je kupila sebi? Mlada je, lijepa je, život je pred njom. Znam i to da želi imati kćer, pa eto, ja joj od srca želim da je test bio za nju i da je pozitivan" , rekla je farmaceutkinja za Scandal!, prenosi Kurir.

Podsjetimo, o vezi pjevačice i Stanivukovića šuška se od početka 2021. godine, kada su se u javnosti pojavile njihove fotografije s Jahorine, a postoje i snimke s Tanjinog nastupa na kojima su zagrljeni. Političar je navodno zbog pjevačice ostavio dugogodišnju djevojku Kristinu Beronju, čemu se do sad nitko nije javno izjasnio.

Savić i gradonačelnik Banje Luke mjesecima su krili vezu, čak su se i pojavile spekulacije da su prekinuli. Međutim, nedavno su uslikani zajedno u jednom banjalučkom restoranu i očito je da im ljubav cvjeta.

Na večeri društvo im je pravio pjevač Branislav Bane Bojanić, sin Miloša Bojanića koji je ispričao kako ga je Tanja upoznala s Draškom. On se slučajno našao u prijestolnici Republike Srpske. Na Tanjin poziv došao je u klub u kojem je ona nastupala, otpjevao nekoliko pjesama, a onda je upoznao Stanivukovića o kojem ima samo riječi hvale.

"Bio sam slučajno u Banja Luci kada me je moja prijateljica Tanja Savić pozvala na nastup, a onda, kada dođete, publika i sve to, naravno da sam stao na binu i otpjevao nekoliko pjesama. Te večeri me Tanja upoznala s gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem koji je, moram priznati, pravi domaćin i odličan dečko. Tanja je jedna dobra i neiskvarena duša, njenu prvu turneju sam organizirao ja u Americi i otad smo jako dobri prijatelji", otkrio je Bane za Telegraf.

Bračni brodolom

Podsjećamo, Draško i Tanja navodno su bili u vezi još od siječnja prošle godine, kada su zajedno fotografirani na Jahorini. Ni jedno ni drugo nikad se nisu oglašavali povodom svoje veze, pa čak ni demantirali da su u istoj, a Savić je predala papire za razvod od supruga Dušana Jovančevića koji je pjevačici putem medija nekoliko puta prijetio da će iznijeti njezin "prljavi veš".

Dušan se i prije prijetio Tanji putem medija, no krajem prošleg godine je čak i eksplicitno objasnio što se nalazi na spornim snimkama koje je htio objaviti kako bi napakostio bivšoj ženi.

"Uopće mi nije bitno što Draškovi pričaju i kako me komentiraju. Znam što je istina, ne bojim se nikoga i znam što pričam u svakom trenutku. Svtko ima pravo na svoje mišljenje. Mojoj privatnoj arhivi nema kraja, a Tanja se boji jer zna što je sve radila dok smo se najviše voljeli, to je bilo kao u onim filmovima za odrasle. Nisu u pitanju samo videi, javnost će uskoro listati slike na kojima se vidi kako se Tanja drogira, pijana da ne zna gdje je lijevo. Sve imam crno na bijelo", rekao je Dušan te otkrio gdje su nastale sporne fotografije s koje uskoro planira pokazati javnosti, prenosi Depo.

Zanimljivo je i to da Tanja s Instagrama nije obrisala fotografije s Dušanom.

Naime, cijela drama oko "praljvog veša" pjevačica nastala je kada je Dušan odveo djecu u Australiju, "kako bih zaštitio od virusa", a da Savić to nije znala, piše 24 sedam. Ova tužna majka godinu dana nije mogla vidjeti svoje mališane, što je vjerojatno presudilo tome da preda papire za razvod.