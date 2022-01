Pjevačica Tanja Savić i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković mjesecima su krili vezu, čak su se i pojavile spekulacije da su prekinuli. Međutim, sad su uslikani zajedno u jednom banjalučkom restoranu i očito je da im ljubav cvjeta, piše Kurir.

Na večeri društvo im je pravio pjevač Branislav Bane Bojanić, sin Miloša Bojanića koji je ispričao kako ga je Tanja upoznala sa Draškom. On se slučajno našao u prijestolnici Republike Srpske. Na Tanjin poziv došao je u klub u kojem je ona nastupala, otpjevao nekoliko pjesama, a onda je upoznao Stanivukovića o kojem ima samo riječi hvale.

"Bio sam slučajno u Banja Luci kada me je moja prijateljica Tanja Savić pozvala na nastup, a onda, kada dođete, publika i sve to, naravno da sam stao na binu i otpjevao nekoliko pjesama. Te večeri me Tanja upoznala s gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem koji je, moram priznati, pravi domaćin i odličan dečko. Tanja je jedna dobra i neiskvarena duša, njenu prvu turneju sam organizirao ja u Americi i otad smo jako dobri prijatelji", otkrio je Bane za Telegraf.

Fotografiju para na večeri možete pogledati OVDJE.