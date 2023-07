Tatjana Tajči Cameron sinoć je u Zagrebu održala promociju svoje knjige "(Ne)slomljena", koju je napisala još 2017. godine u spomen na pokojnog oca, prenosi 24 sata.

"Ovo je za mene novi početak. Nema me 30 godina u mom Zagrebu. Daleko sam. Preko videopoziva to nije to. Ova knjiga je osobna i intimna, ali ne u svrhu promocije i slave, već u cilju da se prepoznamo onda kad nam je najteže. I da opet proživimo 'Hajde da ludujemo", rekla je.

Govorila je i o svom životu u Jugoslaviji.

"Dugo sam bila u strahu i zakočena i nisam mogla ništa stvarati. Sve je bilo natopljeno nesigurnošću. Bilo je tu i seksualnog uznemiravanja, no to se kod nas nije tako ni doživljavalo (u Jugoslaviji op.a). Da sam to rekla mami, ne bi me nikad pustila van. Trebalo mi je sedam godina psihoterapije da to sve izbacim van", otkrila je.

Pričala je Tajči i o borbi s depresijom.

"Pala sam u depresiju kad je tata obolio 2006. Gubitak njega mi je bio nezamisliv. Godinu dana nakon što je otišao krenuli smo snimati album. Tada sam našla njegovu pjesmaricu", rekla je te je zatim otpjevala dvije pjesme koje je njezin tata volio.

Dodala je kako volontira u zatvoru.

"Nema zlih ljudi. To su samo ljudi koji nisu procesuirali svoje traume. Kao life coach volontiram u zatvoru". rekla je.

Na samom kraju dodala je kako knjigu posvećuje sestrama te da u danima kada nije vjerovala u sebe, to je činila njena mama.