Pjevačica Tatjana Cameron Tajči (51) na svom se Instagramu prisjetila davnih dana svoje glazbene karijere.

'Nisam imala pojma što me čeka'

Uoči ovogodišnje Dore koja će se održati u subotu, 19. veljače, pjevačica Tajči se na Instagramu prisjetila kako je davnih dana izgledala njezina glazbena karijera i sudjelovanje na glazbenom natjecanju.

Godine 1990. Eurosong se održao u Zagrebu, a domaća predstavnica bila je Tajči s pjesmom "Hajde da ludujemo", koju su napisali Alka Vuica i Zrinko Tutić. Svog nastupa i uspjeha u glazbenoj karijeri koji joj se dogodio preko noći, Tajči se prisjetila na Instagramu.

"Kada sam 1990. pobijedila na natjecanju koje me učinilo superzvijezdom u mojoj zemlji, nisam imala pojma što me čeka. Htjela sam pjevati, željela sam osjetiti ljubav i povezanost s publikom i htjela sam unijeti malo radosti u svijet. Ono što se dogodilo (pobjeda) bio je odličan bonus – ali već sam imala sve što sam željela, radila i zamišljala – doživjela sam radost, ljubav i nevjerojatnu povezanost sa svojom publikom", započela je Tajči.

"Željela sam učiti i rasti, željela sam se osjećati slobodno i autentično, i htjela sam sa svijetom podijeliti drugačiju vrstu radosti – htjela sam pronaći sebe. To je moj moto zadnjih 30 godina i život mi je bio težak samo u situacijama kada nisam htjela odustati od onoga što sam željela. Kada živite svoj život pratite svoj unutarnji glas (koji je ukorijenjen u ljubavi), otpuštajući vezanost za ishod, to će vas dovesti do najnevjerojatnijih ishoda. U svakom slučaju nisam mogla nikada zamisliti ovako nevjerojatan životni put koji sam do sada prošla", nastavila je pjevačica.

"Inače je superzvijezda za kojom mnogi teže - prisilna i lažna i uvijek će vas na kraju učiniti tužnim, praznim i usamljenim. I nećete razumjeti zašto imate sve a zapravo se cijelo vrijeme osjećate se kao da nemate ništa. Ovo se odnosi na biti bilo koji posao koji radite i u kojem ne dopuštate da vas jednostavno vodi unutarnji glas - vašeg suštinskog ja", zaključila je Tajči koja je svoju glazbenu karijeru nastavila u Americi gdje se profilirala u duhovnoj glazbi.