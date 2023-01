Lepa Brena (62) je prije nekoliko godina sa svojim prijateljima na Facebooku podijelila fotografiju sa svoje prve osobne iskaznice, koju je napravila kada je napunila 18 godina.

Davno, davno, davnije...

"Prva osobna iskaznica,18 godina, tada Fahreta Jahić danas Živojinović (aka Lepa Brena)", napisala je pjevačica uz fotografiju.

Na ovoj fotografiji se vidi da je Brena imala tamniju kosu, a ne plavu. Pjevačica je tek kasnije postala plavuša, a plava kosa joj je od tada postala i zaštitni znak.

Komentari ispod objave samo su se nizali, a mnogi Brenini pratitelji su se složili da je bila prava prirodna ljepotica.

Podsjetimo, Lepa Brena često oduševi stajlingom i modnim kombinacijama, a tijekom karijere je imala pregršt haljina koje znale zasjeniti mnoge dame s kojima je nastupala. Za doček ove 2023. godine Lepa Brena je otišla korak naprijed i mnoge je šokirala odabirom crno-zlatne kombinacije o kojoj su pisali gotovo svi regionalni mediji.

Naime, u pitanju je duga uska, crna haljina koja je savršeno istakla njezinu figuru. Međutim, zlatna aplikacija na njoj predstavljala je golo žensko tijelo, što je izazvalo nekoliko neumjesnih komentara koji nisu zasmetali ovoj kraljici folk glazbe.

"Ne dozvolite da vas strah zaustavi u tome da ostvarite svaki vaš san, vjerujte meni, sve što možete osjetiti ili zamisliti, to možete i ostvariti. Samo vam je potrebno da vjerujete u sebe čak i onda kada nitko drugi to ne radi, da imate snagu s lakoćom ići kroz svaki izazov u životu i da imate maštu djeteta jer iz mašte se nalaze najbolja rješenja. Ono što sve ovo može upotpuniti su dobri ljudi kojima ćete se okružiti. Idite kroz ovu 2023. godinu sa stavom ‘ma boli me uho za sve, ja imam svoje snove‘. Budite zahvalni, voljeni i volite", napisala je Brena u objavi na svom Instagramu.