Toni Šćulac i Stankica Stojanović upoznali su se i zaljubili u trećoj sezoni popularnog RTL-ovog showa "Gospodina Savršenog". Iako su na svom putu do sreće morali proći brojne prepreke, danas su sretno zaljubjeni i žive na relaciji Split-Banja Luka.

Za RTL.hr progovorili su o nadolazećim planovima u 2023. godini, ali su se osvrnuli i na prošlu godinu.

Iako je od popularnog showa prošlo već neko vrijeme, ljudi ih još uvijek prepoznaju na ulici.

"Često nas i zaustave i to nam niti malo ne smeta. Uvijek to budu simpatični susreti s izrazito pristojnim ljudima koji i nama uljepšaju dan", govore Stankica i Toni kojima je prethodna godina bila vrlo izazovna, no - tvrde da ipak ne bi ništa mijenjali.

"Svaka godina nosi i lijepe i one manje lijepe trenutke, ali to je čar života. Ništa ne bismo mijenjali, jer smo u ovom trenutku zadovoljni i sretni", rekli su.

Dotaknuli su se i ciljeva za 2023. godinu.

"Život bi postao dosadan kada ne biste u njemu vidjeli nikakve izazove. Želimo pronaći mjesto koje ćemo konačno zvati domom za našu malu obitelj i ostvariti zacrtane planove u našim karijerama", tvrde.

Mnogi se pitaju kada će ovaj par stati pred oltar.

"Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše", otkrivaju.