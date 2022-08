Ostaci svadbene torte nisu se stigli ni pošteno pokvariti, a svježe vjenčani Jennifer Lopez i Ben Aflleck već su se odlučili razdvojiti na neko vrijeme, pišu tabloidi. Španjolska Marca navodi kako Jennifer od Bena zahtijeva da potraži profesionalnu pomoć zbog ovisnosti od alkoholu, čemu u prilog idu i fotografije s medenog mjeseca na kojima je glumac vidno iscrpljen. Naravno, umor bismo mogli pripisati bračnim aktivnostima tek vjenčanih supružnika, no s obzirom na Affleckovu prošlost, vjerojatnije je da ga iscrpljuju promili, a ne Jennifer.



Prošlo je tek nešto više od tri tjedna od vjenčanja, a već se šuška da supružnici Affleck žive odvojeno. Podsjetimo, par se u srpnju vjenčao u Las Vegasu, na opće iznenađenje javnosti. Još jedan detalj oduševio je mnoge - Jennifer je uzela Benovo prezime i sada je u službenim papirima Jennifer Affleck.

Svoju romansu obnovili su prije godinu dana. U travnju su pale zaruke, a pred matičara su stali tri mjeseca kasnije i puna dva desetljeća nakon svojih prvih zaruka. Naime, Ben i Jen bili su par davnih dana, početkom tisućljeća. Glumac je tada pjevačicu zaprosio golemim 6,1-karatnim ružičastim dijamantnom, no 2003. su ih raskinuli i svatko je krenuo svojim putem. Jennifer se udala za Marca Anthonya i s njim dobila dvoje djece. Potom se razvela pa još dvaput udavala, odnosno triput računamo li i Bena.

On se, pak, 2005. oženio za kolegicu Jennifer Garrner, imenjakinju svoje aktualne supruge. S njom je dobio troje djece, no paru je presudila njegova ovisnost o alkoholu. Ben se jednom prilikom usudio optužiti suprugu za svoje probleme, odnosno činjenicu da ga ne usrećuje, no poznato je da ih je imao i puno prije, no što su se upoznali. Sada je pitanje hoće li ljubav prema boci biti jača od ljubavi prema novopečenoj supruzi.