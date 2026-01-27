Sydney Sweeney zapalila društvene mreže u donjem rublju! Mnogi nisu bili spremni za ovo...

Sydney Sweeney (28), američka glumica poznata po ulozi u seriji “Euphoria”, predstavila je svoj novi poslovni projekt – liniju donjeg rublja pod nazivom SYRN. Lansiranje kolekcije najavila je nizom fotografija na društvenim mrežama, kojima je u kratkom roku privukla veliku pozornost javnosti.

U skladu s vizualnim identitetom kampanje, Sydney je pozirala u bijelim tonovima, a posebnu pažnju izazvala je fotografija u raskošnom čipkastom korzetu snimljena u praznom kazalištu. Na drugim fotografijama glumica bere ruže u vrtu te pozira u premalenoj crvenoj majici ispod koje se nazire bijeli grudnjak.

Uz fotografije je napisala: “Tajna je konačno otkrivena… upoznajte SYRN. Ovo je donje rublje koje nosite za sebe – bez objašnjenja, bez isprike. SYRN dolazi 28. siječnja.” Time je službeno potvrdila datum lansiranja svoje prve kolekcije.

Incident na znaku Hollywood

Promociju su obilježile i kontroverze. Zbog jedne marketinške akcije Sydney bi mogla imati problema sa zakonom jer se s ekipom potajno popela na znak Hollywood i ondje objesila grudnjake kao dio kampanje. Snimku cijelog događaja objavio je portal TMZ, a navodi se da produkcija nije imala sve potrebne dozvole.

Podrška slavnih imena

Jedan od investitora linije je Jeff Bezos (62), a njegovoj supruzi Lauren Sanchez Bezos (56) nije promaknula kampanja pa je glumici javno poslala poruku podrške. Čini se da je novi projekt već sada privukao veliku pozornost i publike i poslovnih partnera.

