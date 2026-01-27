FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAVODLJIVA /

Sydney Sweeney zapalila društvene mreže u donjem rublju! Mnogi nisu bili spremni za ovo...

Sydney Sweeney zapalila društvene mreže u donjem rublju! Mnogi nisu bili spremni za ovo...
×
Foto: Xavier Collin/avalon/profimedia

Marketinška akcija na znaku Hollywood izazvala je i moguće pravne probleme

27.1.2026.
22:46
Hot.hr
Xavier Collin/avalon/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sydney Sweeney (28), američka glumica poznata po ulozi u seriji “Euphoria”, predstavila je svoj novi poslovni projekt – liniju donjeg rublja pod nazivom SYRN. Lansiranje kolekcije najavila je nizom fotografija na društvenim mrežama, kojima je u kratkom roku privukla veliku pozornost javnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

U skladu s vizualnim identitetom kampanje, Sydney je pozirala u bijelim tonovima, a posebnu pažnju izazvala je fotografija u raskošnom čipkastom korzetu snimljena u praznom kazalištu. Na drugim fotografijama glumica bere ruže u vrtu te pozira u premalenoj crvenoj majici ispod koje se nazire bijeli grudnjak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Uz fotografije je napisala: “Tajna je konačno otkrivena… upoznajte SYRN. Ovo je donje rublje koje nosite za sebe – bez objašnjenja, bez isprike. SYRN dolazi 28. siječnja.” Time je službeno potvrdila datum lansiranja svoje prve kolekcije.

Incident na znaku Hollywood

Promociju su obilježile i kontroverze. Zbog jedne marketinške akcije Sydney bi mogla imati problema sa zakonom jer se s ekipom potajno popela na znak Hollywood i ondje objesila grudnjake kao dio kampanje. Snimku cijelog događaja objavio je portal TMZ, a navodi se da produkcija nije imala sve potrebne dozvole.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Podrška slavnih imena

Jedan od investitora linije je Jeff Bezos (62), a njegovoj supruzi Lauren Sanchez Bezos (56) nije promaknula kampanja pa je glumici javno poslala poruku podrške. Čini se da je novi projekt već sada privukao veliku pozornost i publike i poslovnih partnera.

POGLEDAJTE VIDEO:Cijena zlata nikad nije bila veća - U Hrvatskoj se kupovina udvostručila u godinu dana

Sydney SweeneyDonji Ves
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAVODLJIVA /
Sydney Sweeney zapalila društvene mreže u donjem rublju! Mnogi nisu bili spremni za ovo...