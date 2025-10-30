Sydney Sweeney šokirala kombinacijom: 'Želim inspirirati žene da se ne ispričavaju zbog izgleda'

Glumica Sydney Sweeney (28) bila je glavna zvijezda na događaju Variety’s 2025 Power of Women održanom u Beverly Hillsu. Nominirana za nagradu Emmy, Sweeney je na crveni tepih stigla u odvažnoj prozirnoj srebrnoj haljini koja je istaknula njezinu figuru i privukla sve poglede.

Iskrena ispovijed o pritiscima Hollywooda

Na svečanosti, Sydney je otkrila kako su joj na početku karijere savjetovali da “popravi lice” ako želi uspjeti. “Imala sam 16 godina kad su mi to rekli”, priznala je glumica za Variety te dodala da nikada nije imala estetske zahvate.

Novi film i novi izgled

Sweeney je događaj iskoristila i za promociju svog novog filma “Christy”, u kojem glumi legendarnu boksačicu Christy Martin. Na crvenom tepihu pozirala je s glumačkim kolegicama Jamie Lee Curtis (66) i Sharon Stone (67), a pažnju je privukla i njezina nova kraća plava frizura.

O imidžu “seks simbola”

Govoreći o tome što znači biti seks simbol u Hollywoodu, glumica je poručila: “Ne radim to zbog drugih, nego zato što se osjećam dobro i snažno. Želim inspirirati žene da se ne ispričavaju zbog svog izgleda.”

Nova romansa u Hollywoodu

Osim profesionalnih uspjeha, Sydney je posljednjih tjedana i u središtu pažnje zbog ljubavnog života. Glumica i glazbeni menadžer Scooter Braun (44) službeno su potvrdili vezu, nakon što su viđeni kako se drže za ruke tijekom romantične večere u Los Angelesu.

