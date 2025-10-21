Marina Abramović je spavala s partnerom i njegovom ljubavnicom: 'Potpun gubitak sebe'

Marina Abramović jedna je od najvažnijih i najutjecajnijih svjetskih umjetnica performansa. Odrasla u strogoj vojničkoj disciplini, taj odgoj oblikovao je njezinu kasniju fascinaciju granicama izdržljivosti tijela i uma koje su obilježile cijeli njezin umjetnički opus. Poznata kao “baka performansa”, Marina je karijeru započela 1970-ih u Jugoslaviji, kada je takav performans bio tek u povojima. Već tada šokira i fascinira publiku radovima poput Rhythm 10 i Rhythm 0, u kojima istražuje odnos između umjetnika i promatrača, ali i granice ljudske ranjivosti.

U kultnom performansu Rhythm 0 iz 1974. prepustila je svoje tijelo publici na šest sati, dajući im 72 predmeta, od pera do pištolja, s uputom da rade što žele. Performans je završio fizičkim nasiljem, ali i snažnom porukom o ljudskoj prirodi, nasilju i dehumanizaciji.

Ljubav i umjetnost: Marina i Ulay

Presudno poglavlje u njezinu životu bila je suradnja s njemačkim umjetnikom Ulayem (Uwe Laysiepenom). Od 1976. do 1988. dijelili su i ljubavni i umjetnički život, stvarajući zajedničke performanse koji su istraživali simbiozu, povjerenje i granice intimnosti.

U performansu Breathing In/Breathing Out iz 1977. disali su jedno drugome usta na usta dok nisu potrošili sav kisik. To je čin koji simbolizira ljubav kao životnu, ali i destruktivnu silu. Njihov odnos bio je spoj strasti, umjetnosti i autodestrukcije, ali i neizbježne propasti.

Nepovratno ju je izdao

Njihova ljubav trajala je dvanaest godina. Marina je kasnije otvoreno progovorila o izdaji, boli i trenucima samoponiženja koji su obilježili kraj njihove veze. Naime, bila je prevarena.

Foto: Splashnews.com/splash/profimedia

“Kad sam stigla u Bangkok, bila sam očajna. Izgorjela od ljubomore, željela sam znati s kim me vara. Lažno sam mu priznala da imam aferu s jednim francuskim piscem. On mi je, glumeći ravnodušnost, priznao da je u vezi s bogatom Amerikankom čiji je muž bio u zatvoru u Tajlandu.”

U pokušaju da povrati kontrolu, Marina mu je predložila nešto što danas opisuje kao čin potpunog gubitka sebe. Predložila je da svi troje imaju intiman odnos, piše Blic.

“Ležala sam kraj njih, budna, ali mrtva iznutra. Tog jutra prestala sam voljeti njegov miris. A kad sam prestala voljeti njegov miris — sve je bilo gotovo.”, kazala je.

Umjesto vjenčanja, rastanak

Ideja da zajedno hodaju Velikim kineskim zidom rođena je još dok su bili zaljubljeni. Planirali su se sresti na sredini i vjenčati. No do 1988., kada su napokon dobili dopuštenje kineskih vlasti, njihova veza već je bila mrtva. Zid više nije bio simbol romantike, nego put razlaza. Hodali su svatko sa svoje strane, 2.500 kilometara kroz pustinje i planine, da bi se susreli samo kako bi se zauvijek oprostili. “Naša početna motivacija nestala je. I mi smo nestali,” napisala je Marina, a prenosi Blic.

Foto: Album/album/profimedia

Susreli su se 27. lipnja 1988. u kineskoj provinciji Šansi, između dva hrama. Ulay ju je čekao tri dana. “Nije bilo ljubavi u tom zagrljaju — samo tijelo, bez topline,” prisjetila se Marina. Uskoro je saznala da je njegova tadašnja partnerica trudna i da se ubrzo oženio. “Plakala sam jer smo završili monumentalno umjetničko djelo – ali svatko sam.”, priznala je.

The Artist is Present – tišina koja govori

Dvadeset dvije godine nakon razlaza, Marina je izvela performans The Artist is Present u njujorškom MoMA muzeju, sjedeći nepomično nasuprot posjetiteljima. Kad se pred njom pojavio Ulay, nastao je trenutak koji je obišao svijet: bez riječi, samo pogled prepun prošlosti, tuge i oproštaja. “To nije bila ljubav – to je bio oproštaj,” rekla je kasnije. Iako su kasnije imali i pravne sporove, pomirili su se prije njegove smrti 2020. godine, meditirajući zajedno u Indiji, piše Blic.

Foto: Nameface/ddp Usa/profimedia

Marina Abramović danas vodi Institut za performativnu umjetnost (MAI) i nastavlja istraživati teme duhovnosti, rituala i transformacije svijesti. Njezini performansi nisu samo fizički izazovi, nego filozofski eksperimenti o ljudskoj prirodi, boli i granicama izdržljivosti.

