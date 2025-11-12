Svi su poludjeli za Nikolom iz 'Divljih pčela', a on sada otkriva: 'Ona mi je najveća podrška'

Publika ga poznaje kao Nikolu Vukasa iz popularne serije "Divlje pčele", čija je ljubavna priča s Cvitom osvojila gledatelje. No iza kamera, glumac Ivan Barišić je također zaljubljen, i to u svoju zaručnicu Moniku.

Ivan priznaje da mu je ona glavni oslonac: "Drago mi je čuti da me kolege doživljavaju kao podršku, ali i oni mene podržavaju. Glavna podrška u svemu ovome ipak su mi moja predivna zaručnica Monika, obitelj i prijatelji koji su uz mene od prvog dana," otkrio je glumac za RTL.hr.

Na setu Divljih pčela atmosfera je pozitivna i puna zajedništva, a suradnja s kolegicom Lidijom Penić-Grgaš, koja tumači lik Cvite Runje, dodatno ga inspirira.

