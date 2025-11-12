FREEMAIL
SRETNO ZALJUBLJEN /

Svi su poludjeli za Nikolom iz 'Divljih pčela', a on sada otkriva: 'Ona mi je najveća podrška'

Svi su poludjeli za Nikolom iz 'Divljih pčela', a on sada otkriva: 'Ona mi je najveća podrška'
Foto: RTL

Dok na ekranu igra Nikolu, izvan seta Ivan uživa u mirnom i ispunjenom životu sa svojom zaručnicom

12.11.2025.
22:38
Hot.hr
RTL
Publika ga poznaje kao Nikolu Vukasa iz popularne serije "Divlje pčele", čija je ljubavna priča s Cvitom osvojila gledatelje. No iza kamera, glumac Ivan Barišić je također zaljubljen, i to u svoju zaručnicu Moniku

Ivan priznaje da mu je ona glavni oslonac: "Drago mi je čuti da me kolege doživljavaju kao podršku, ali i oni mene podržavaju. Glavna podrška u svemu ovome ipak su mi moja predivna zaručnica Monika, obitelj i prijatelji koji su uz mene od prvog dana," otkrio je glumac za RTL.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ivan Barisic (@ivan_the_slav)

 

Na setu Divljih pčela atmosfera je pozitivna i puna zajedništva, a suradnja s kolegicom Lidijom Penić-Grgaš, koja tumači lik Cvite Runje, dodatno ga inspirira. 

"Divlje pčele" gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Divlje pčele' osvojile publiku: Čekaju nas još mnogi zapleti i neočekivani obrati

Divlje PčeleGlumacRtl
