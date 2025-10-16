Svi su gledali u njezine cipele: Kolinda Grabar-Kitarović oduševila kombinacijom u Berlinu

Na Svjetskom summitu o zdravlju, održanom u Berlinu, bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (57) privukla je pažnju ne samo zbog svoje istaknute uloge u raspravi o globalnim zdravstvenim izazovima, već i zahvaljujući modnom izričaju koji je istaknuo njezin stil, osobnost i samopouzdanje.

Zelena kao poruka snage

Za ovu prigodu Grabar-Kitarović odabrala je odijelo u odvažnoj nijansi zelene boje, ton koji simbolizira svježinu, optimizam i energiju. Klasičan kroj hlača i strukturirani sako naglasili su eleganciju i profesionalnost, dok je čipkasta bluza u sličnom tonu dodatno ublažila formalnost i unijela dašak ženstvenosti.

Leopard cipele kao stilski „twist“

No, ključni detalj koji je cijeli outfit pretvorio u modni trenutak dana bile su salonke s leopard uzorkom. Taj smjeli, ali promišljeni izbor obuće unio je dinamiku i individualnost u inače klasičan poslovni izgled. U kontrastu sa zelenim tonovima, leopard uzorak djelovao je suvremeno, elegantno i neizostavno primjetno.

Elegancija u svakom detalju

Uz decentan nakit i uredno podignutu kosu, Kolinda je još jednom pokazala da modna igra ne mora biti rezervirana isključivo za crveni tepih. I u ozbiljnom poslovnom okruženju moguće je zadržati osobni stil i pritom ostaviti snažan dojam.

Stil koji priča priču

Ovo nije prvi put da bivša predsjednica kombinira politički autoritet i modni izričaj. Krajem rujna u New Yorku pozirala je u haljini britanskog brenda LK Bennett vrijednoj oko 430 eura, još jednom pokazujući da pažljivo bira modne komade koji komuniciraju sigurnost, ženstvenost i dozu igre.

