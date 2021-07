Stjepan Ivan Horvat (38), misionar Krvi Isusove, odgovorio je u četvrtak Elli Dvornik nakon što se lifestyle blogerica putem svog TikTok profila žestoko obrušila na Katoličku crkvu.

Podsjetimo, Ella Dvornik u snimci je iznijela svoja nimalo ugodna sjećanja na prvu pričest, koju joj je svećenik, kako kaže, uskratio.

“Ja na pripremi za prvu pričest: ‘Velečasni, zašto toliko mrzite sve? Zar nije vjera o slobodi i ljubavi? Zar ne voli Bog svu svoju djecu?‘”, započela je popularna blogerica priču, a potom dodala i repliku svećenika.

“Velečasni: ‘Ti se ne možeš pričestiti. Tata ti je narkoman i odašilješ negativnom energijom. Javit ću tvojim roditeljima da te izbacujemo iz crkvenog vjeronauka'”, prenijela je.

"Iskreno, nisu ni htjeli da se pričestim. Moja prabaka je svima zabranila da idemo u crkvu jer je u 1. svjetskom ratu svećenicima davala zlato za kruh i na kraju su svi gotovo pomrli od gladi. Vojnici su joj pomogli da prehrani djecu.

Ja sam jedina koja je imala malo povjerenja, ali sada mi je jasno zbog čega nam je zabranila posjet crkvi. Bog nema veze s vama", poručila je Ella na kraju snimke.

Ella Dvornik

Prenosimo u nastavku što joj je Stjepan Ivan Horvat odgovorio putem svog profila na Facebooku:

"Draga Ella, pročitao sam tvoja negativna iskustva s Crkvom i iskreno mi je žao zbog toga. Razumijem da netko tko je to doživio ima stav prema Crkvi poput tvoga. Iskreno ga poštujem i razumijem. Ono što me je razveselilo u tvojoj objavi su tvoje riječi da nas Bog jednako voli i u Crkvi i kod kuće i Bog u kojega vjerujem je takav, Bog koji ne može ne voljeti jer je sam Ljubav.

No opet, taj isti Bog nam je darovao Crkvu, sv. misu, sv. ispovijed... i druge sakramente i šteta je uskratiti si taj dar iz njegove ruke. A mi svećenici, na žalost, samo smo ljudi sa svojim slabostima i to ti je tako oduvijek. Ne znam hoće li ti što značiti, ali uzet ću si za pravo kao svećenik ispričati ti se jer ste ti i tvoja obitelj vjerojatno naišli na svećenike koji nisu imali razumijevanja za vas, no nemoj ih osuditi jer i ti svećenici samo su ljudi sa svojim slabostima kao i ti i ja.

Naišao sam jednom na misao zašto je Bog za svećenike izabrao ljude sa slabostima i grijesima, zato što nema drugih i to je tako. Inače, u mladosti sam volio slušati pjesme tvog tate. Ako ikad budeš mislila da nešto mogu učiniti tebe, kao čovjek, kao svećenik uvijek mi se možeš javiti", poručio joj je Stjepan Ivan Horvat.