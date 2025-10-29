'Sve sam imala, a sad jedva preživljavam': Irena iz 'Ljubav je na selu' šokirala fotografijom

Bivša sudionica RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", Irena Slopšek, ponovno je privukla pažnju javnosti svojom iskrenom objavom na društvenim mrežama.

Na Facebooku je podijelila staru fotografiju iz mlađih dana, uz emotivnu poruku koja je, sudeći po komentarima, mnoge dirnula i potaknula na razmišljanje.

„Nekad sam živjela na visokoj nozi, sve je blistalo, a ja sam mislila da sam sretna. Danas živim i radim samo da preživim, zatvorena u svoja četiri zida. Ali barem znam – sada je sve istinito. Nema laži, nema glume. Samo ja i moj mir“, napisala je Irena, uz fotografiju na kojoj pozira elegantno i samouvjereno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Objava Irene Slopšek privukla pažnju pratitelja

Ubrzo nakon objave, njezini pratitelji i prijatelji preplavili su komentarima podrške. „Bravo Irena, mir je najveće bogatstvo“, „Uživaj, zaslužila si svoj mir“ i „Sjećam te se kao divne osobe“ – samo su neki od brojnih poruka koje su joj uputili.

Podsjetimo, Irena se prije dvije godine udala za Kamerunca Fonda, koji je nestao u studenom 2024. godine. Nakon suprugovog nestanka pokušavala je doći do bilo kakvih informacija, pa se obraćala i hrvatskom veleposlanstvu u Zambiji, no, nažalost, potraga do danas nije dala rezultate.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se Melissa mjeriti s Katrinom? Hrvatska lovkinja na oluje: 'Muka mi je u želucu...'