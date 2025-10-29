NEMA VIŠE LAŽI /

'Sve sam imala, a sad jedva preživljavam': Irena iz 'Ljubav je na selu' šokirala fotografijom

'Sve sam imala, a sad jedva preživljavam': Irena iz 'Ljubav je na selu' šokirala fotografijom
×
Foto: Foto: RTL

Zvijezda RTL-ova showa prisjetila se mladosti i života koji je nekad vodila

29.10.2025.
9:56
Irena Grgić
Foto: RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivša sudionica RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", Irena Slopšek, ponovno je privukla pažnju javnosti svojom iskrenom objavom na društvenim mrežama.

Na Facebooku je podijelila staru fotografiju iz mlađih dana, uz emotivnu poruku koja je, sudeći po komentarima, mnoge dirnula i potaknula na razmišljanje.

 

„Nekad sam živjela na visokoj nozi, sve je blistalo, a ja sam mislila da sam sretna. Danas živim i radim samo da preživim, zatvorena u svoja četiri zida. Ali barem znam – sada je sve istinito. Nema laži, nema glume. Samo ja i moj mir“, napisala je Irena, uz fotografiju na kojoj pozira elegantno i samouvjereno.

Objava Irene Slopšek privukla pažnju pratitelja

Ubrzo nakon objave, njezini pratitelji i prijatelji preplavili su komentarima podrške. „Bravo Irena, mir je najveće bogatstvo“, „Uživaj, zaslužila si svoj mir“ i „Sjećam te se kao divne osobe“ – samo su neki od brojnih poruka koje su joj uputili.

Podsjetimo, Irena se prije dvije godine udala za Kamerunca Fonda, koji je nestao u studenom 2024. godine. Nakon suprugovog nestanka pokušavala je doći do bilo kakvih informacija, pa se obraćala i hrvatskom veleposlanstvu u Zambiji, no, nažalost, potraga do danas nije dala rezultate.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se Melissa mjeriti s Katrinom? Hrvatska lovkinja na oluje: 'Muka mi je u želucu...'

Irena SlopšekLjubav Je Na Selu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEMA VIŠE LAŽI /
'Sve sam imala, a sad jedva preživljavam': Irena iz 'Ljubav je na selu' šokirala fotografijom