Prije nego što je Suzana počela pričati svoju jezivu priču iz lifta, Goca Tržan joj je pripremila teren otvorivši temu o nasilnicima. "Imala sam jednu prijateljicu kojoj je čovjek ušao u lift i krenuo se skidati, a ona ga je hladno pogledala i rekla 'videla sam ja i bolje'. Oni se ne 'lože' na to da te pipaju, oni se lože na to da ti vrištiš. To su bili manijaci tada", ispričala je Goca Tržan, što je navelo Suzanu da progovori o svom iskustvu s jednim takvim nasilnikom.