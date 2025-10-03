ZA NET.HR /

Suzana Mančić nakon vijesti da će postati baka: 'Ne vjerujte srpskim portalima. Moja kći nije trudna'

Suzana Mančić nakon vijesti da će postati baka: 'Ne vjerujte srpskim portalima. Moja kći nije trudna'
×
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Suzana Mančić otkrila nam je detalje o navodnom dolasku prinove

3.10.2025.
15:48
Nika Šepić
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon pisanja srpskih medija da je kći bivše loto djevojke Suzane Mančić (68) trudna, javili smo se Suzani kako bi joj čestitali na lijepim vijestima. No, odgovor koji smo dobili, nismo očekivali. Suzana Mančić nam je odgovorila da njezina kći Teodora Kunić (31) nije trudna, odnosno da vijest o tome da će postati baka nije istinita.

Upozorila nas je da ne vjerujemo srpskim medijima i da ne vidi zašto bi tako nešto krili.

''Ne vjerujte srpskim portalima, samo mute vodu i plasiraju lažne vijesti. Moja se kći tek udala, nije trudna, zašto bi to skrivali? I to će se desiti, da postanem baka i tada ću to svečano i objaviti. Za sada – ništa. Toplo vas pozdravljam'', rekla je Suzana Mančić za net.hr.

Kćer bivše loto djevojke nedavno se udala

Podsjetimo, Suzanina kći nedavno je izrekla sudbonosno ''da'' svom dugogodišnjem partneru, generalu Miroslavu Talijanu. Prije Miroslava bila je u braku s američkim milijunašem koji je bio 20 godina stariji od nje. Njihovo vjenčanje održano je u Las Vegasu, a Suzana Mančić tada nije znala ništa o tome. Iako je bila povrijeđena zbog kćerine tajnosti, Teodora joj je kasnije objasnila da je odluka bila iznenadna. Brak s američkim milijunašem nije dugo trajao, a kao razlog za razvod istaknute su razlike u karakterima.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: AI glumica napravila paniku u Hollywoodu, donosimo reakciju iz Hrvatske: 'To je kontra čovjeka'

Suzana MančićBakaTeodora Kunić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA NET.HR /
Suzana Mančić nakon vijesti da će postati baka: 'Ne vjerujte srpskim portalima. Moja kći nije trudna'