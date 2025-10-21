Supruga otpratila bivšeg predsjednika u zatvor: Pet godina provest će u pritvoru

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy (70) krenuo je sa služenjem zatvorske kazne u pariškom zatvoru La Santé nakon što je pravomoćno osuđen zbog upletenosti u kriminalnu organizaciju koja je koja je nezakonito prikupila milijune dolara od libijskog diktatora Muammara Gaddafija. Sud mu je izrekao pet godina zatvora od kojih su dvije godine uvjetne, a uz kaznu je dosuđena i novčana kazna u iznosu od 100.000 eura.

Ova presuda ima povijesnu težinu jer je prvi put u Francuskoj da je bivši predsjednik osuđen zbog nezakonitog korištenja stranog novca. Sarkozy je osuđen zbog toga što je omogućio svojim suradnicima da zatraže financijsku potporu od libijskog režima, što je na kraju dovelo do njegovog pada s političkog trona. Na dan kada je započeo izdržavanje kazne, Sarkozy je napustio svoj dom u Parizu.

Okupljeni su ga ispratili uz riječi podrške, a među onima koji su mu pružili potporu bili su njegova supruga, bivša manekenka Carla Bruni (57) i sin Louis. Bivši predsjednik je sa svojom obitelji krenuo prema zatvoru La Santé gdje je stigao oko deset sati ujutro.

Inače, Carla Bruni nije samo pasivna svjedokinja Sarkozyjevih sudskih problema i sama je bila uvučena u istragu. Francuski mediji pisali su da je bila pod istragom zbog navodnih pokušaja utjecaja na svjedoke u slučaju libijskog financiranja.

Zatvor La Santé

Prije nego što je započeo izdržavanje kazne, Sarkozy je na društvenim mrežama objavio poruku u kojoj je poručio francuskom narodu da je nevina osoba te da će se boriti protiv, kako je naveo, pravosudne nepravde.

Zatvor La Santé, smješten u 14. pariškom okrugu, poznat je po lošem ugledu i opasnim uvjetima života zatvorenika, no bivši predsjednik bit će smješten u VIP krilo zatvora, koje nudi osnovne pogodnosti poput mogućnosti ugradnje televizora i hladnjaka. Unatoč tome, zatvor i dalje ima reputaciju opasnog mjesta, s prepunim ćelijama i lošim sanitarnim uvjetima. Zatvor La Santé je, između ostalog, bio domaćin mnogim poznatim kriminalcima, uključujući Manuel Noriega, Carlos Šakala i Jacquesa Mesrina.

Podsjetimo, u studenom 2007. na večeri kod zajedničkih prijatelja Carla Bruni je upoznala tadašnjeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja. Veza je napredovala nevjerojatnom brzinom, a već 2. veljače 2008. par se vjenčao u Elizejskoj palači. Bruni je tako postala prva dama Francuske. Carla je kasnije izjavila da se vidi kao Sarkozyjeva supruga “do smrti” i da razvod za nju nije opcija.

