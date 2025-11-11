Supruga Marija Mandarića o njihovoj kćeri: Otkrila nam sluša li bapske priče i tko je stroži

Odvjetnica po struci i supruga jednog od najpoznatijih hrvatskih kuhara Marija Mandarića (34), Mateom Krištić Mandarić, otkriva kako joj se život od dolaska njihove kćeri Mije potpuno promijenio, ali na najljepši mogući način. Iako su dani ispunjeni obavezama, učenjem i brigom oko malene, Matea ne skriva koliko uživa u svakom trenutku majčinstva.

U razgovoru s nama, otkrila nam je kako izgleda njihova obiteljska svakodnevica, tko je stroži roditelj, što joj je najvažnije u odgoju i zašto, unatoč umoru i neprospavanim noćima, ne bi ništa mijenjala.

Vaša djevojčica sada već ima više od godinu dana. Koliko su se vaša rutina i život generalno promijenili u tom periodu?

Rutina i život su se promijenili u potpunosti, ali ne samo jednom nego barem četiri puta otkako se Mia rodila. Kako dođe nova faza u njenom odrastanju, tako nam dolaze i nove rutine. A i Mario i ja svako malo prolazimo kroz neke faze i katarze, pa onda i Mia s nama. Ono što je konstanta jest da mi je život na dnevnoj bazi pun ljubavi, zagrljaja, neograničenih poljubaca i čiste sreće.

Kako izgleda vaša obiteljska rutina?

Jutro počinje Mijinim buđenjem, a to je ili pljeska ili čupanje kose (smijeh) i ono najslađe mama ili tata, ovisno koga je prvo vidjela. Onda dizanje roleta, maženje u krevetu pa ide pranje zubi, doručak i spremanje za jaslice. Tada obično dođe mala depra jer smo ju ostavili u jaslicama, ali svatko krene sa svojim danom i obavezama, pa zapravo jako brzo dođe vrijeme da ju dovedemo iz jaslica.

Što vam je najvažnije u odgoju vaše kćeri?

Nisam do sada nikad vrednovala različite odgojne ciljeve, ali pretpostavljam da bi bilo korisno pripremiti ju za život u svijetu i da uvijek zna da ima roditelje koji ju jako vole i koji će joj biti podrška. Važno mi je i da bude dobra osoba, odnosno da ne bude lijena niti zločesta. To su neki glavni ciljevi.

Kako kod vas izgleda podjela obaveza? Tko obavlja što?

Nema podjele, svatko radi sve, kako tko stigne. Nekad više ja potegnem, nekad Mario.

Tko je stroži roditelj, vi ili suprug?

Definitivno ja. Mario je preslab na nju. Već vidim da će njega manipulirati kad god stigne.

Kako se opuštate nakon napornog dana? Imate li neki hobi?

Pa trenutno nema opuštanja. Navečer, kad Mia zaspi, učim za pravosudni ispit. Mario isto ili uči, radi na laptopu ili je na putu. Sad nam je jedna od takvih faza kad smo baš u gasu.

Koje bapske priče (savjete) ste čuli i istima se samo smijali, a pokazale su se istinitima?

Pa evo, ne pada mi napamet nijedna. Tko još sluša bapske priče.

Najljepši dio majčinstva?

Puno je prekrasnih trenutaka u majčinstvu i teško je izdvojiti jedan aspekt. Gledati svoje dijete kako uči, napreduje i otkriva svijet toliko je prekrasno i uzbudljivo. Mali svakodnevni trenuci ljubavi, kad te doziva mama pa te pogleda, nasmije se, dotrči u zagrljaj. Ručice oko vrata, pa kad mi zaspe na prsima, kad joj napravim nešto fino i vidim da je sretna... To sve iznimno ispunjava.

