Supruga Duje Ćalete Cara otputovala u Kinu: Fanovima pokazala lijepu sestru Antonelu

Pravnica i influencerica Adriana Ćaleta-Car (33), supruga hrvatskog nogometaša Duje Ćalete-Cara (28), odlučila je napraviti mali odmak od svakodnevice te se sa sestrom Antonelom uputila na daleko putovanje u Kinu. Na društvenim mrežama podijelila je prve dojmove, istaknuvši kako je ovih sedam dana spojila posao i uživanje.

Sestre, koje su poznate po bliskom odnosu i međusobnoj podršci, objavile su i nekoliko zajedničkih fotografija s egzotičnih lokacija, čime su oduševile svoje pratitelje.

Adriana je inače jedna od najpoznatijih i najpraćenijih domaćih supruga nogometaša. Zajedno s Dujom često privlači pažnju javnosti, kako svojim modnim izdanjima tako i objavama na društvenim mrežama. Najnovije poglavlje njihove obiteljske priče vezano je uz Španjolsku, točnije u San Sebastian, s obzirom na to da je Duje krenuo igrati za Real Sociedad.

Podsjetimo, romansa između Adriane i Duje započela je 2017. godine nakon upoznavanja u Zagrebu. Par je najprije izrekao sudbonosno "da" na civilnoj ceremoniji održanoj na tvrđavi 2021., a točno godinu dana kasnije u Dubrovniku su crkveno vjenčani u baroknoj crkvi svetog Ignacija. Ubrzo se obitelj i proširila – u kolovozu 2022. rodio se njihov sin Mauro, a u srpnju 2023. sin Felipe.

