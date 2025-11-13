Supruga Dalibora Matanića maknula prezime: Ovako je izgledala dok je ljubila Hrvoja Klobučara

Prije gotovo 15 godina, tada mlada glumica Helena Minić Matanić (46) bila je jedno od prepoznatljivih lica domaće kazališne scene. U to vrijeme bila je u vezi s kolegom Hrvojem Klobučarom (51), a javnost ih je često viđala zajedno na kulturnim događanjima i kazališnim premijerama.

Jedna od tih večeri bila je i 13. studenog 2010. u Koprivnici, kada je u Domu mladih održana premijera predstave "39 stepenica" u koprodukciji Ludens teatra, a ondje se našao i hrvatski glumac Filip Juričić (44).

Ovako je glumica izgledala prije 15 godina.

Foto: Marijan Susenj/pixsell

Foto: Marijan Susenj/pixsell

Veza Helene Minić Matanić i Hrvoja Klobučara trajala je devet godina. Godine 2013. su prekinuli vezu. Naime, Helena se tada zaljubila u redatelja Dalibora Matanića (50), koji je zbog nje prekinuo dugogodišnju vezu.

Par je u prosincu 2014. godine izgovorio sudbonosno ''da'' u crkvi sv. Foške kraj Vodnjana, na intimnoj ceremoniji na kojoj su prisustvovali brojni poznati iz svijeta filma i kazališta, među njima i glumice Jelena Perčin (44) te Nataša Janjić Medančić (43).

Helena i Dalibor danas imaju troje djece. Kćer Lolu te sinove Maxa i Nea.

Helena maknula suprugovo prezime

Podsjetimo, glumica Helena više se ne predstavlja prezimenom Matanić, koje je godinama nosila kao supruga poznatog redatelja. Na društvenim mrežama uklonila je prezime Matanić te se sada ponovno predstavlja isključivo djevojačkim prezimenom, Minić.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Pokušali smo kontaktirati glumicu povodom ove promjene, no nije nam odgovorila na poziv. Inače, redatelj Dalibor Matanić je trenutno je pod istragom zbog sumnje u tri kaznena djela: spolno uznemiravanje, bludne radnje i omogućavanje konzumacije droge.

