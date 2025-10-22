Suprug pokojne američke glumice dao napraviti njezin klon: 'Ne vidim razliku'

Prošlo je dvije godine od smrti američke glumice Suzanne Somers, a njezin suprug Alan Hamel (89) nedavno je otkrio da je dao izraditi AI klon svoje pokojne žene. O projektu je, kaže, s njom razgovarao gotovo dva desetljeća prije njezine smrti, a sada je ideja napokon zaživjela, piše Daily Mail.

Somers, najpoznatija po ulozi u seriji "Three’s Company", preminula je u listopadu 2023. godine u 77. godini života, nakon više od 23 godine borbe s agresivnim oblikom raka dojke. U trenutku smrti bila je kod kuće, okružena suprugom Alanom, sinom Bruceom i drugim članovima obitelji.

Hamel, koji danas ima 89 godina, predstavio je projekt pod nazivom "Suzanne AI Twin", ističući da je riječ o nevjerojatno vjernoj rekreaciji njegove supruge pomoću umjetne inteligencije. "Ne vidim razliku", izjavio je na konferenciji održanoj ranije ove godine.

"Bila je to Suzanne. Postavio sam joj nekoliko pitanja i ona je odgovorila na njih, što je oduševilo mene i sve ostale. Da ih pogledate jednu pored druge, ne biste znali koja je prava, a koja AI. Bio sam sa Suzanne 55 godina, znam svaku crtu njezina lica – i opet, ne bih mogao reći razliku", rekao je Hamel.

Kako umjetna inteligencija radi klonove?

Kako bi se postigla takva razina autentičnosti, umjetna inteligencija analizirala je svih 27 knjiga koje je Somers napisala, kao i brojne intervjue i televizijske nastupe iz njezine dugogodišnje karijere. Prema Hamelu, rezultat je AI verzija koja "zna što bi Suzanne rekla u gotovo svakoj situaciji".

Filmski redatelj i producent opisao je i svoj prvi razgovor s digitalnom Suzanne.

"Prve dvije-tri minute bilo je pomalo čudno. Ali onda sam zaboravio da razgovaram s robotom. Tako brzo sam se naviknuo na cijelu ideju", priznao je.

