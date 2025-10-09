Suprug Blanke Vlašić u sve većim problemima: Suočava se s novom optužbom

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (38), suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (41), nalazi se u središtu ozbiljnog skandala zbog više prometnih prekršaja. Nakon što je uhvaćen u vožnji pod utjecajem alkohola, sada se suočava i s mogućom optužbom za vožnju bez valjane dozvole.

Foto: Profimedia

Nije se pojavio na sudu

Van Gucht se trebao pojaviti na sudu u Gentu 9. listopada, no izostao je s ročišta jer je, prema navodima svoje odvjetnice, bio u inozemstvu zbog poslovnih obveza. Sudac nije imao razumijevanja za njegovo izostajanje te je raspravu odgodio za 18. prosinca, zahtijevajući njegovu obveznu prisutnost.

Incident se dogodio u prosincu 2024., kada je Van Gucht zaustavljen tijekom policijske akcije „Noć sigurne vožnje“. Alkotestom mu je izmjereno 0,50 mg/l alkohola u izdahnutom zraku, što odgovara koncentraciji od oko 1,15 promila u krvi. Zbog toga mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola na 15 dana.

Foto: Profimedia

Novi problemi: Vozio bez dozvole

Tužiteljstvo sada istražuje je li ponovno sjeo za volan prije nego što je formalno preuzeo vozačku dozvolu, što je zakonski prekršaj u Belgiji. Njegova odvjetnica tvrdi da je riječ o „nesporazumu“ jer je Ruben bio uvjeren da smije voziti čim je suspenzija istekla.

Sudac je naložio i Peth test, naprednu analizu krvi koja može otkriti dugoročnu konzumaciju alkohola, jer ponašanje u vožnji – krivudanje po cesti – nije odgovaralo količini alkohola utvrđenoj testiranjem. Posebno zabrinjava i činjenica da Van Gucht već ima tri prometna prekršaja, uključujući i prebrzu vožnju 2019. godine.

