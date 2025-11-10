Novi životni zaokret: Suprug Blanke Vlašić sada nastupa kao DJ u punim belgijskim klubovima

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (38), suprug proslavljene hrvatske atletičarke Blanke Vlašić (42), iznenadio je javnost nakon što je na društvenim mrežama otkrio svoj novi glazbeni angažman. Ruben je održao svoj prvi DJ set u klubu ZUCO Roosdaal u Belgiji, gdje je nastupio pred punim plesnim podijem.

Uz fotografiju s miksete napisao je kako je ovo tek početak njegovog glazbenog puta: "Prvi set ikad, a sigurno neće biti posljednji."

Glazba koju voli od mladosti

Van Gucht je objasnio da ljubav prema elektronskoj glazbi vuče još iz mladih dana, kada je pratio setove svog rođaka DJ-a. Na svom prvom službenom nastupu puštao je house, retro i trance klasike te istaknuo kako mu je to glazba koja ga prati cijeli život.

"Sretan sam što mogu započeti novo poglavlje i dati mali nastavak priči koja traje godinama," poručio je, zahvalivši se mentoru koji mu je pomogao u pripremama.

Najavio širenje karijere

Ovaj nastup označava početak ozbiljnijeg ulaska u glazbene vode. Ruben je otkrio da će od 2026. godine biti dostupan za klupske angažmane, a već ga očekuju i pojavljivanja u popularnim belgijskim TV formatima poput Celebrity Masterchef i De Slimste Mens ter Wereld.

U drugoj objavi naglasio je da se radi o projektu s dugoročnom vizijom:

"Znam kako ova priča počinje, ali ne znam gdje će završiti. Cilj je proširiti ovaj zvuk po cijeloj Flandriji."

