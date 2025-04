Suprug Blanke Vlašić objavio fotku sa zgodnom Ruskinjom

Belgijski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (41), Ruben Van Gucht (38), posljednjih je dana ponovno u fokusu javnosti — i to ne zbog sportskih ili profesionalnih uspjeha. Naime, javnost je uzburkalo priznanje njegove bliske prijateljice, Charlotte van Looy, koja je otkrila kako ona i Ruben zajedno žive već četiri godine.

Ubrzo nakon toga, Ruben je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj pozira s atraktivnom Ruskinjom Anastasijom, uz poruku dobrodošlice u Belgiju. Iako nije precizirao prirodu njihova odnosa, objava je izazvala brojne reakcije i dodatno raspirila spekulacije o njegovom privatnom životu, osobito s obzirom na brak s Blankom Vlašić i njihovo zajedničko dijete.

Ruskinja je napisala na društvenim mrežama kako se znaju iz poslovnog svijeta, a sudeći po objavi, riječ je o dugogodišnjem prijateljstvu.

''Na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Moskvi, prije 7 godina, upoznala sam Rubena Van Guchta. Radila sam s belgijskom reprezentacijom, a on je vodio sve utakmice za Belgiju. On je poznati voditelj u Belgiji'', napisala je.

U otvorenom braku s Blankom

Podsjećamo, Ruben je nedavno u emisiji "Het Huis" otkrio da su on i Blanka u otvorenom braku, a naglasio je kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju.

"Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj", izjavio je Ruben u navedenoj emisiji. U razgovoru je priznao i da Blanka zna tko su njegove partnerice, ali da nije upoznata s detaljima njegovih odnosa.

Vijest je šokirala javnost, a društvene mreže preplavljene su brojnim reakcijama, od podrške do kritika.

