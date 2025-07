Super Silva o brutalnom napadu bejzbol palicama: 'I dalje mi prijete, bojim se za svoj život'

Bivša etno-pop folk pjevačica Silvija Mišanović (45), poznata kao Super Silva, početkom godine našla se u središtu medijske pažnje nakon što je otkrila da je bila žrtva brutalnog napada. Prema njezinim riječima, tri muškarca su je napala bejzbol palicama, ostavljajući ozbiljne fizičke i emocionalne posljedice. Iako se njezino zdravstveno stanje poboljšava, napadači su i dalje na slobodi, a istraga još nije dala konkretne odgovore. Silva, koja se navodno i dalje suočava s prijetnjama i stalnim strahom, za Net.hr otvarila je dušu i otkrila da je duboko frustrirana i bespomoćna dok očekuje da pravda konačno donese odgovore.

''Što da vam kažem, ja jesam bolje, ali zapravo nisam dobro. Ništa se nije riješilo. Zdravstveno stanje se poboljšava, rane zacijeljuju, ali istraga je i dalje u tijeku. Nemam nikakvih informacija, napadači su i dalje na slobodi. Jako sam ljuta i ne znam što da radim. Cijela ova situacija me jako muči'', rekla nam je vidno uznemirena Silvija.

Foto: Privatni Album

Policija, barem tako tvrdi bivša pjevačica, zna tko su napadači, ali ništa ne poduzima. Iako je pokrenut sudski postupak zbog pokušaja ubojstva i prijetnji smrću, napadači su i dalje na slobodi.

''Znam dobro tko su napadači, a to zna i policija. I ništa ne radi, pokrenut je sudski postupak, to je bio pokušaj ubojstva, prijetili su mi smrću i dalje nisu iza rešetaka. Što će biti i hoće li uopće doći do suđenja - ne znam. Sve me to jako frustrira, živčana sam, razočarana sam, cijeli dan o tome razmišljam, strašno'', priča pjevačica koja je nakada žarila i palila domaćom estradom.

Foto: Privatni Album

Zanimalo nas je i zna li nešto o napadačima i što je prethodilo stravičnom napadu zbog kojeg je, kako kaže, umalo ostala bez noge zbog unutarnjeg krvarenja.

''To su moji bivši susjedi, znam ih jako dobro, nisu to nikakvi stranci. Živjeli smo u istoj zgradi. Koji je razlog? Što da vam kažem? Oni su jako bogati, drže cijelu zgradu. Dok sam tamo živjela, imali smo problema, doslovno su me istjerali, vršili su pritisak. Još od tada traju nesuglasice, to se provlači već godinama. Ovo je treći napad. I ja sam se preselila, ali mir nisam našla. Nisam uzela odvjetnike jer sam se nadala da će ih policija staviti iza rešetaka', kaže.

Foto: Privatni Album

Za kraj nam je otkrila i kako nije potražila psihološku pomoć, ali se i dalje boji za život.

''Nisam potražila psihološku pomoć, ne razmišljam sada o tome. Nisam dobro. U velikom sam strahu, oni mi i dalje prijete, govore da odustanem od postupka, šalju mi ljude, ne znam kome se mogu obratiti. Strah me da će me ubiti, živim pod velikim stresom. Bojim se za život'', rekla nam je Silvija za kraj.

