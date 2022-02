HODAJUĆI HOROR / Spavao je u lijesu, zabijao glavu u giljotinu, izvodio lažno vješanje, a sa suprugom je sklopio 'pakt o smrti'

Kralj horor rocka Alice Cooper (71) poznat je po svojim neobičnim nastupima na kojima često straši publiku. Radio je svašta, zabijao je glavu u giljotinu na pozornici, izvodio je lažno vješanje koje ga je zamalo ubilo i tako u nedogled... Čak se pričalo da je spavao u lijesu s ugrađenim stereo uređajem. Sa svim tim njegovim ludorijama morala se složiti i njegova supruga Sheryl Goddard (65), s kojom je sklopio i neobičan "pakt o smrti": "Nema šanse da preživimo jedno bez drugog". "U braku sam 43 godine s najboljom djevojkom na svijetu. Nikada se nismo prevarili", rekao je Cooper za Mirror naglasivši da ne bi mogao živjeti bez nje. U rock svijetu prepunom razorenih brakova, nerazdvojni su otkako je Sheryl počela plesati na njegovim dramatičnim nastupima 1975. godine. Par se upoznao šest godina nakon što je Alice slučajno stvorio žanr "horor rocka", a koji u rujnu obilježava 50. godišnjicu postojanja. Njegov bend je svirao na Toronto Rock ‘n’ Roll Revival Festivalu kada je, kako legenda kaže, obožavatelj bacio živu kokoš na pozornicu. Alice je tu kokoš navodno bacio ponovno u gomilu ljudi gdje je bila rastrgana na komade, a komadići su bačeni natrag na pozornicu. Koliko god bio "divlji", taj incident je bend katapultirao u sfere "horor rock 'n' rolla", a čovjek rođen kao Vincent Furnier postao je kralj šoka kroz svoje morbidne i doista divlje scenske rekvizite, čak je pjevao i s udavom oko vrata. "Nisam poznavao ni jednu osobu koja nije konzumirala kokain. Bio je to period života kroz koji si prošao i onda ga više nikad nisi dotaknuo. Proživio sam to, ali mnogi moji prijatelji to nisu proživjeli", rekao je Cooper koji je posvećen zdravoj prehrani i fitnessu: "Zato nastavljam dalje", otkrio je Alice tajnu svoje dobre forme. Alice Cooper se uspoređuje s Mickom Jaggerom, koji je odradio koncert s Rolling Stonesima odmah nakon operacije srca. "On je vanzemaljac iz druge dimenzije", komentirao je Cooper. Ovaj "strašni" rocker otac je troje djece i rado čuva svoje unuke: "Ti oponašaš čudovište, ali ti zapravo nisi čudovište, djede", ispričao je Cooper što mu govore unuci. Za Mirror Alice je priznao da stvari više nisu kao prije, ispričao je da je današnja publika nevjerojatno zahtjeva te da ju je puno teže šokirati nego što je to bilo prije... U galeriji pogledajte kako se ovaj hodajući "čovjek horor" mijenjao kroz povijest....