Vijest da kralj Charles ima rak odjeknula je svijetom poput bombe, a sada se nameće praktično i morbidno pitanje: kakav je plan ako Charles umre?

Kad je kraljica Elizabeta preminula 2022. godine postavili su iscrpno detaljan plan pod nazivom "Operacija London Bridge", koji je uključivao od toga kako će biti objavljena njezina smrt do točno onoga što bi se trebalo dogoditi tijekom 10-dnevnog razdoblja žalosti, piše The Kit.

Operacija Most Menai

Isto tako postavljeni su i protokoli u slučaju kraljeve smrti pod nazivom "Operacija Most Menai".

Taj kodni naziv potječe od visećeg mosta u Walesu, čime nastavlja dugu tradiciju takvih imena koji su temeljeni na mostovima. Njegov je otac imao je naziv "Forth Bridge", dok je njegova baka imala "Tay Bridge".

Kako tvrdi bivši kraljevski službenik za zaštitu, Simon Morgan, planiranje operacije Menai Bridge ozbiljno je počelo nakon smrti kraljice Elizabete.

Njegova kraljevska visost princ od Walesa prisustvovao proslavi 70. obljetnice British Councila u Hrvatskoj u Muzeju za umjetnost i obrt, 2016.

Iako su detalji stroga tajna, čini se kako je pristup koji je Charles imao za svoju krunidbu, čvrsta naznaka kako će isplanirati vlastiti sprovod. Primjerice, razdoblje žalosti, može trajati samo nekoliko dana, a ne gotovo dva tjedna, kao nakon kraljičine smrti.

Nakon obavještavanja britanske vlade i lidera Commonwealtha, zastave širom države bit će spuštene na pola koplja. Očekuje se kako će sahrana kralja Charlesa početi odmah nakon objave vijesti o njegovoj smrti, a on će biti položen u Memorijalnu kapelicu Georgea VI. u Windsoru, nakon perioda nacionalne žalosti.

Princ William nasljeđuje njegovo prijestolje

Budući da je princ William trenutačno prvi u redu za prijestolje, on će prvi postati kralj nakon smrti njegovog oca. Njegova krunidba vjerojatno neće biti nekoliko mjeseci nakon toga, kao što nije bilo ni kod Charlesa, no kralj William V. (ako to odabere kao svoje "kraljevsko ime") prihvati će se odmah posla.

Kao i Charles, Willam će se vjerojatno brzo obratiti naciji, a zatim će krenuti u maraton ceremonije.

Kate Middleton, princ William

Pojavit će se na Vijeću za pristupanje, gdje će se sastati da ga se proglasi novim kraljem. Imat će i zakletvu, kojom će se zakleti da je "vjerni protestant", a ona se odnosi na još uvijek važeću zabranu da katolik preuzme britansko prijestolje.

Nakon Williama, nasljedstvo prelazi na njegovu djecu, princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa.

Kate će biti kraljica supruga

Kate Middleton nosit će titulu "kraljice supruga", koja se daje supruzi vladajućeg monarha kako bi se razlikovala od same kraljice, poput Elizabete.

Iako će ona tada biti "Catherine, princeza od Walesa", javnosti će vjerojatno zauvijek biti poznata kao "Kate Middleton".

Kate Middleton

Kao najstarije dijete, princ George postat će princ od Walesa, nakon što njegov otac postane kralj. No, to sve ovisi o tome bude li princeza Anne još uvijek živa. Također, postoji mogućnosti i da se Charlotte dodijeli titula "kraljevske princeze", koja se tradicionalno dodjeljuje najstarijoj kćeri monarha.

Camilla, ako bude živa, postat će "kraljica udovica". Ona neće moći biti "kraljica majka" jer ona nije rodila monarha.

Što s princom Harryjem?

Mlađi sin kralja Charlesa, princ Harry, drugi je u redu za tron nakon djece svog brata, a nakon njega slijede njegova djeca , princ Archie i princeza Lilibet.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Jedina formalna promjena princa Harryja bit će to što će on i njegova djeca biti pomaknuti za jedno mjesto u nasljednoj liniji, iako je to prilično besmisleno s obzirom na to da William ima troje djece.

Što se titule tiče, Harry je već vojvoda, što je ionako najviši stupanj plemstva.

