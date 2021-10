Petar Grašo u vezi je s 14 godina mlađom Hanom Huljić, najmlađom članicom najpoznatije hrvatske glazbene obitelji.

Osim što su obiteljski prijatelji, Hana i Petar 2016. su snimili pjesmu "Srce za vodiča". Tada je popularni splitski pjevač imao samo riječi hvale za kolegicu.

"Kad sam rekao Tončiju kako bih želio surađivati s Hanom, nije bio najsretniji jer nije želio da ljudi misle kako ju je on gurnuo u to. No kada je čuo kako je zvučala u studiju, znali smo da je to pun pogodak. Hanu smatram dijelom obitelji", rekao je Grašo za Story prije pet godina.

"Petar nam je obiteljski prijatelj i baš me razveselilo što s njim mogu otpjevati pjesmu koju je zavolio na prvu. Zamolio me da mu otpjevam vokal, a ubrzo smo snimili spot u kojem glumim anđela jer se on spominje u tekstu. Jako mi je drago što sam mogla sudjelovati u ovoj lijepoj pjesmi", izjavila je Hana koja je tada bila u vezi s glazbenikom Tomislavom Šošićem.

Inače, pjesmu "Srce za vodiča" napisali su Hanini roditelji i Grašini dugogodišnji prijatelji, Tonči i Vjekoslava Huljić.